MCD ByElection : एमसीडी उपचुनाव में 12 वार्ड में 51 प्रत्याशियों में टक्कर, 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू

संक्षेप:

MCD Byelection Live : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में हैं।

Sun, 30 Nov 2025 05:54 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
MCD Byelection Live : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने सबसे ज्यादा 8 महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है, इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 30 नवंबर को सुबह 7.30 बजे 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू होगी और शाम 5.30 बजे तक चलेगी। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुल 2,320 मतदान कर्मियों के साथ 2,265 कर्मियों, 580 होम गार्ड तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 13 कंपनियां तैनात की जाएंगी। वोटों की गिनती बुधवार 3 दिसंबर को होगी।

LIVE UPDATES :-

- दिल्ली नगर निगम चुनाव दिल्ली ऐप से मतदाताओं को केंद्र की जानकारी मिल सकेगी।

- एमसीडी उपचुनाव में 6,99,537 मतदाता 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल रखने की सुविधा दी गई है।

- दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए रविवार सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। 143 स्थानों पर बने 580 मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच शाम 5:30 बजे तक लाइन में लगे लोग वोट डाल सकेंगे।

इन वार्डों में होनी है वोटिंग

वार्ड -35 : मुंडका

वार्ड -56 : शालीमार बाग

वार्ड -65 : अशोक विहार

वार्ड -74 : चांदनी चौक

वार्ड -76 : चांदनी महल

वार्ड -120 : द्वारका-बी

वार्ड - 163 : संगम विहार

वार्ड -164 : दक्षिणपुरी

वार्ड -173 : ग्रेटर कैलाश

वार्ड -199 : विनोद नगर

वार्ड -139 : नारायणा

वार्ड -128 : दिचाऊं कलां

उपचुनाव वोटर्स के मूड परखने का टेस्ट

एमसीडी उपचुनाव को वर्ष की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद राजधानी के वोटर्स के मूड को परखने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद 'आप' और भाजपा के बीच एक बार फिर मुकाबला होने के कारण इस चुनाव पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है और 'आप' को सत्ता से बेदखल कर दिया।

दो सीटों पर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

एमसीडी के जिन 12 वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से नौ पहले भाजपा के पास थे और तीन 'आप' के पास थे। शालीमार बाग और द्वारका बी जैसी सीट पर भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रेखा गुप्ता, विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थीं।

द्वारका बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले भाजपा की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद कमलजीत सहरावत करती थीं।

दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपने वार्ड की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी को झटका लगा, जब इसके वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक राजेश गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 'वेबकास्टिंग' की व्यवस्था की गई है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
