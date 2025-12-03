Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsmcd by elections result bjp loses but satisfied congress and aap also happy know reasons
MCD उपचुनाव: BJP ने खोए 2 वार्ड पर गम होगा कम, कांग्रेस-AAP भी संतुष्ट, सबकी अपनी वजहें

MCD उपचुनाव: BJP ने खोए 2 वार्ड पर गम होगा कम, कांग्रेस-AAP भी संतुष्ट, सबकी अपनी वजहें

संक्षेप:

एमसीडी उपचुनाव के नतीजों को देख आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने नतीजों की समीक्षा करने की बात कही है। इस रिपोर्ट में तीनों पार्टियों के संतुष्ट होने की संभावित वजहों पर एक नजर... 

Wed, 3 Dec 2025 09:48 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एमसीडी उपचुनाव के नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों बहुत निराश नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस चुनावी मुकाबले में सभी पार्टियों के संतुष्ट होने की अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। एमसीडी उपचुनाव की 12 सीटों में भाजपा ने 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीन पर जबकि कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। इस रिपोर्ट में तीनों पार्टियों के संतुष्ट होने की संभावित वजहों पर एक नजर...

किसे कितना फीसदी वोट?

भाजपा- 45.09 प्रतिशत

आप- 34.97 प्रतिशत

कांग्रेस- 13.44 प्रतिशत

भाजपा ने गंवाई 2 सीटें, फिर भी संतोष

एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव हुए उनमें से 9 तो पहले से भाजपा के पास मौजूद थे। उपचुनाव में भाजपा ने 7 वार्डों पर जीत दर्ज की। उसे कुल दो सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी भाजपा ज्यादा मायूस नजर नहीं आ रही है। नतीजों पर संतोष करने के लिए भाजपा के पास तीन संभावित वजहें हो सकती हैं।

भाजपा के संतुष्ट होने की पहली वजह

MCD उपचुनाव में 12 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा ने आधी से अधिक यानी 7 सीटें हासिल की हैं। उसे बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। दिल्ली निर्वाचन आयोग के अनुसार, भाजपा को सबसे ज्यादा 45.09 प्रतिशत वोट मिले हैं। ऐसे में इसे एंटी इनकंबेंसी मानना उचित नहीं हो सकता है। इन चुनावों में AAP को 34.97 प्रतिशत जबकि कांग्रेस को 13.44 प्रतिशत वोट मिलें हैं। भाजपा के खुश होने की वजह यह हो सकती है कि वह वोट प्रतिशत के लिहाज से प्रतिद्वद्वियों से काफी आगे है।

भाजपा के संतुष्ट होने की दूसरी वजह

भले ही भाजपा के कब्जे से मुंडका, नारायणा और दक्षिणपुरी की सीटें निकलकर आम आदमी पार्टी (आप) के खाते में चली गईं लेकिन उसे एक बड़ा फायदा भी हुआ है। भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित चांदनी चौक वार्ड को AAP से छीन लिया है। चांदनी चौक वार्ड चर्चित वार्डों में शुमार है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा समेत भाजपा नेताओं ने कहा कि आप चांदनी महल और चांदनी चौक में अपने भ्रष्टाचार के कारण जनता का यकीन खो बैठी है।

BJP के संतुष्ट होने की तीसरी वजह

राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा सियासी परिदृश्य को देखें तो भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खुद को अजेय मान कर चल रही AAP को शिकस्त दे दी थी। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बीते 30 नवंबर को जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हुए थे उनमें से पहले से तीन सीटें AAP के पास थीं। उपचुनाव में AAP उसी आंकड़े पर सिमट गई है। यह बात भाजपा को राहत देने वाली हो सकती है।

नतीजों की BJP करेगी समीक्षा

भाजपा के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दो वार्डों में पार्टी की हार का अंतर बहुत कम रहा है। नजीजों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि वह विक्ट्री मार्क दिखाते नजर आए।

कांग्रेस के खुश होने की यह वजह

एमसीडी के जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हुए उनमें से किसी पर पहले कांग्रेस का कब्जा नहीं था। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने संगम विहार ए वार्ड भाजपा से छीन ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि निगम उपचुनावों में पार्टी ने वोट प्रतिशत में लगभग दोगुना बढ़ोत्तरी की है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत में 6.18 प्रतिशत से बढ़कर 13.44 प्रतिशत पर पहुंचना राजनीतिक परिवर्तन का प्रमाण है।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी गदगद

इन चुनावों में स्थानीय नेता शोएब इकबाल के समर्थन वाली ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने चांदनी महल में जीत दर्ज कर अपना खाता खोला। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आप उम्मीदवार को पराजित किया। सनद रहे दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव से पहले बड़ा झटका देते हुए पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने AAP छोड़ दी थी। सूत्रों की मानें तो उपचुनाव में इलाके की सीट पर AAP ने उनकी मर्जी के बगैर उम्मीदवार उतारा जिससे वह नाराज हो गए थे।

AAP भी खुश, केजरीवाल बोले- लौट रहा भरोसा

आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक बहुल चांदनी महल और चांदनी चौक वार्ड हार गई लेकिन उसने भाजपा को मुंडका, दक्षिणपुरी और नारायणा में हरा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के प्रदर्शन पर कहा कि एमसीडी उपचुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि महज 10 महीनों में जनता का भरोसा फिर से आम आदमी पार्टी पर लौट रहा है। आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह भाजपा अग्निपरीक्षा में विफल रही है।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
