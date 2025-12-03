AAP बोली- MCD उपचुनाव में जीतकर भी फेल हुई BJP, दिल्ली को मिलेगा नया CM
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि MCD का उपचुनाव BJP और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था। उनका यह लिटमस टेस्ट था। सरकार इस टेस्ट में फेल हुई है। बीजेपी 9 से 6 पर आ गई, हालांकि बेईमानी करके उन्होंने 7वीं सीट जीती है।
दिल्ली में आज 12 वार्डों के एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। आप का मानना है कि बीजेपी ने ये चुनाव छल से जीता है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि चूंकि ये उपचुनाव सीएम रेखा गुप्ता का लिटमस टेस्ट था और वह इसमें फेल हो गई हैं और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा की 9 में से 7 वार्ड में जीत हुई और 2 वार्ड हाथ से निकल गए।
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि इन उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया और उनकी सभी तरह की सहायता की। हमारे कार्यकर्ताओं ने AAP के उम्मीदवारों को सभी तरह से मदद करके चुनाव लड़ाया। हमने विधायक व पूर्व विधायक के परिवार में टिकट नहीं दी। छठ में प्रधानमंत्री की डुबकी कैंसिल होने के बाद रेखा गुप्ता की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई थी और अब दिल्ली को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का फैसला था कि हमारी पार्टी MCD का उपचुनाव अपने कार्यकर्ताओं को ही लड़ाएगी। हमने यह कड़ा फैसला लिया और हम अपने इस फैसले पर अटल रहे और हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया।