AAP बोली- MCD उपचुनाव में जीतकर भी फेल हुई BJP, दिल्ली को मिलेगा नया CM

संक्षेप: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि MCD का उपचुनाव BJP और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था। उनका यह लिटमस टेस्ट था। सरकार इस टेस्ट में फेल हुई है। बीजेपी 9 से 6 पर आ गई, हालांकि बेईमानी करके उन्होंने 7वीं सीट जीती है।

दिल्ली में आज 12 वार्डों के एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। आप का मानना है कि बीजेपी ने ये चुनाव छल से जीता है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि चूंकि ये उपचुनाव सीएम रेखा गुप्ता का लिटमस टेस्ट था और वह इसमें फेल हो गई हैं और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा की 9 में से 7 वार्ड में जीत हुई और 2 वार्ड हाथ से निकल गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि MCD का उपचुनाव BJP और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था। उनका यह लिटमस टेस्ट था। सरकार इस टेस्ट में फेल हुई है। बीजेपी 9 से 6 पर आ गई, हालांकि बेईमानी करके उन्होंने 7वीं सीट जीती है। सौरभ ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता सरकार जिस अशोक विहार वार्ड में कई बार गईं, चुनाव से पहले सिलेंडर बांटे गए, वहां भी बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी ने बेईमानी करके यहां अपना उम्मीदवार विजयी घोषित करवा लिया।