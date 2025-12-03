MCD उपचुनाव: BJP, कांग्रेस, आप ने 19 महिलाओं को दिया था टिकट, कितनी विजयी?

संक्षेप: एमसीडी उपचुनाव नतीजों में भाजपा 12 में से 7 सीटें ही जीत सकी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 वार्डों पर जीत दर्ज की। 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 19 महिला उम्मीदवार उतारे थे। कहां से कौन जीता…

एमसीडी उपचुनाव के तनीजे बुधवार को घोषित हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हुए राष्ट्रीय राजधानी चुनावी मुकाबले में भाजपा उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। भाजपा एमसीडी उपचुनाव की 12 में से केवल 7 सीटें ही जीत सकी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 वार्डों पर जीत दर्ज की। 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 19 महिला उम्मीदवार उतारे थे। इनमें सबसे अधिक 8 महिला उम्मीदवार भाजपा से थीं। AAP से 6 और कांग्रेस से 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। भाजपा की 8 में से 6 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि AAP या कांग्रेस की कोई भी महिला उम्मीदवार विजयी नहीं हो सकी।

शालीमार बाग बी वार्ड से अनीता जैन विजयी एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे। अनीता जैन ने शालीमार बाग बी वार्ड से चुनाव जीता। अनीता ने आम आदमी पार्टी की बबीता राणा को 10 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। यह सीट रेखा गुप्ता के फरवरी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी।

द्वारका बी वार्ड से मनीषा रानी द्वारका बी वार्ड से भाजपा उम्मीदवार मनीषा रानी ने जीत दर्ज की। इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले भाजपा पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत करती थीं। रानी ने आम आमदी पार्टी की राज बाला को 9,100 मतों के बड़े अंतर से हराया।

ग्रेटर कैलाश वार्ड से अंजुम मंडल ग्रेटर कैलाश वार्ड से भाजपा उम्मीदवार अंजुम मंडल ने जीत हासिल की। अंजुम मंडल ने आप की ईशना गुप्ता को 4,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस उपचुनाव में 24 वर्षीय ईशना गुप्ता सबसे कम उम्र की उम्मीदवार रहीं।

अशोक विहार वार्ड से वीना असीजा अशोक विहार वार्ड में भाजपा की वीना असीजा ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की वीना असीजा ने आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल को 405 मतों से हराया।

दिचाऊं कला वार्ड से रेखा रानी दिचाऊं कला वार्ड में भाजपा उम्मीदवार रेखा रानी ने जीत दर्ज की। रेखा रानी ने आम आदमी पार्टी की नीतू को 5,637 वोटों से हराया।

विनोद नगर वार्ड से सरला चौधरी विनोद नगर वार्ड से भाजपा की सरला चौधरी ने जीत दर्ज की। सरला चौधरी ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गीता रावत को 1,769 वोटों से हराया।