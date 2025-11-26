Hindustan Hindi News
MCD उपचुनाव से पहले पकड़ी गई शराब की 108 बोतलें, AAP नेता का साला चला रहा था कार

संक्षेप:

दिल्ली में 30 नवंबर को होने वाले MCD उपचुनाव से पहले, पुलिस ने ओखला में AAP पार्षद के नाम पर पंजीकृत कार से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें उम्मीदवार के रिश्तेदार सहित कई नेताओं के नाम सामने आए हैं।

Wed, 26 Nov 2025 01:47 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में 30 नवंबर को होने वाले MCD उपचुनाव से महज चार दिन पहले पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ ली है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने आ रहे हैं।

मंगलवार दोपहर ओखला में कार्रवाई

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार दोपहर दक्षिण-पूर्व दिल्ली के MB रोड, ओखला मोड़ पर रूटीन गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार रोकी। तलाशी लेते ही पुलिस हैरान रह गई। कार में 108 बोतलें अवैध शराब भरी हुई थीं। DCP (साउथ-ईस्ट) हेमंत तिवारी ने बताया, “मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से केस दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है।”

गाड़ी का मालिक कौन?

पकड़ी गई कार तिगरी वार्ड की मौजूदा AAP पार्षद ज्योति कोली के नाम पर रजिस्टर्ड है। ज्योति कोली, पूर्व AAP विधायक प्रकाश जरवल की पत्नी हैं। गाड़ी चला रहा शख्स कोई और नहीं, बल्कि संगम विहार से MCD उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अनुज शर्मा का साला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह शराब उपचुनाव वाले इलाके में बांटने के लिए लाई जा रही थी।

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि 30 नवंबर के मतदान से पहले इस मामले का क्या असर पड़ता है।

