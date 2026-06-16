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दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में गरजा MCD का बुलडोजर, कई इमारतें जमींदोज

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना के बाढ़ क्षेत्र (ओ जोन) में एमसीडी ने मंगलवार को बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। इसके तहत कई अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में गरजा MCD का बुलडोजर, कई इमारतें जमींदोज

दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के बाढ़ क्षेत्र के 'ओ जोन' में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। एमसीडी ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र के 'ओ जोन' में अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए मंगलवार को अभियान चलाया। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध ढांचों को ही ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की गई। इस कार्रवाई पर एमसीडी की स्थाई समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में हाल में हुए हादसों को देखते हुए निगम अवैध निर्माणों और निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक ऊंची इमारतों का सर्वेक्षण कर रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के नियमों को उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मंगलवार सुबह कालिंदी कुंज क्षेत्र में बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। इसमें बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी।

अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई

इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि अदालतों के निर्देशों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद जन-धन की हानि को रोकना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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मंगलवार को 13 संपत्तियों पर ऐक्शन

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 5 से 16 जून के बीच निरीक्षण किए गए स्थलों की कुल संख्या 815 हो गई है। मंगलवार को कुल 13 ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए। एमसीडी ने मंगलवार को 13 संपत्तियों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की सूचना दी। एमसीडी ने 5 संपत्तियों को सील किया, 25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक सीलिंग संबंधी कारण बताओ नोटिस और 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए।

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अब तक 230 बुलडोजर ऐक्शन

इस कार्रवाई के साथ अभियान शुरू होने के बाद से एमसीडी की ओर से की गई कुल कार्रवाई में 230 ध्वस्तीकरण, 242 संपत्तियों को सील करना, 355 को कारण बताओ नोटिस, 152 सीलिंग संबंधी कारण बताओ नोटिस और 96 ध्वस्तीकरण आदेश शामिल हैं। यह अभियान अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों के बाद शुरू किया गया था। भवन निर्माण नियमों का पालन करने के लिए यह अभियान दिल्ली में जारी रहेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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