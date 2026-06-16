दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में गरजा MCD का बुलडोजर, कई इमारतें जमींदोज
दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना के बाढ़ क्षेत्र (ओ जोन) में एमसीडी ने मंगलवार को बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। इसके तहत कई अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के बाढ़ क्षेत्र के 'ओ जोन' में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। एमसीडी ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र के 'ओ जोन' में अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए मंगलवार को अभियान चलाया। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध ढांचों को ही ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
अधिकारियों ने बताया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत की गई। इस कार्रवाई पर एमसीडी की स्थाई समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में हाल में हुए हादसों को देखते हुए निगम अवैध निर्माणों और निर्धारित ऊंचाई सीमा से अधिक ऊंची इमारतों का सर्वेक्षण कर रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि इसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के नियमों को उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मंगलवार सुबह कालिंदी कुंज क्षेत्र में बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। इसमें बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी।
अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई
इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि अदालतों के निर्देशों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद जन-धन की हानि को रोकना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मंगलवार को 13 संपत्तियों पर ऐक्शन
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 5 से 16 जून के बीच निरीक्षण किए गए स्थलों की कुल संख्या 815 हो गई है। मंगलवार को कुल 13 ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए। एमसीडी ने मंगलवार को 13 संपत्तियों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की सूचना दी। एमसीडी ने 5 संपत्तियों को सील किया, 25 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक सीलिंग संबंधी कारण बताओ नोटिस और 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए।
अब तक 230 बुलडोजर ऐक्शन
इस कार्रवाई के साथ अभियान शुरू होने के बाद से एमसीडी की ओर से की गई कुल कार्रवाई में 230 ध्वस्तीकरण, 242 संपत्तियों को सील करना, 355 को कारण बताओ नोटिस, 152 सीलिंग संबंधी कारण बताओ नोटिस और 96 ध्वस्तीकरण आदेश शामिल हैं। यह अभियान अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों के बाद शुरू किया गया था। भवन निर्माण नियमों का पालन करने के लिए यह अभियान दिल्ली में जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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