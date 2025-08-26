mcd bulldozer action in delhi and remove illegal encroachment in subhash nagar auto market दिल्ली के इस इलाके में गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त; MCD का ऐक्शन- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmcd bulldozer action in delhi and remove illegal encroachment in subhash nagar auto market

दिल्ली के इस इलाके में गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त; MCD का ऐक्शन- VIDEO

दिल्ली में एकबार फिर बुलडोजर की तगड़ी कार्रवाई हुई है। MCD की टीम ने राष्ट्रीय राजधानी के सुभाष नगर ऑटो मार्केट में ऐक्शन लिया है। एमसीडी टीम ने बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 05:33 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के इस इलाके में गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त; MCD का ऐक्शन- VIDEO

दिल्ली में एकबार फिर बुलडोजर की तगड़ी कार्रवाई सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी के सुभाष नगर ऑटो मार्केट में MCD की टीम ने ऐक्शन लिया है। एमसीडी टीम ने बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया है। बाकी अधिक्रमण भी हटाने की कार्रवाई की गई है।

खबर अपडेट हो रही है।