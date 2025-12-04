MCD के नए वित्तीय वर्ष का बजट कल; किन विभाग के बजट में बढ़ोतरी के आसार?

संक्षेप: एमसीडी का बजट शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। निगम आयुक्त अश्वनी कुमार बजट प्रस्तुत करेंगे। किन विभागों के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किन प्रोजेक्ट के आने की उम्मीद है। जानें…

एमसीडी के नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। स्थायी समिति की बैठक में निगम आयुक्त अश्वनी कुमार बजट को प्रस्तुत करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम प्रशासन का कुल 17,002.66 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बजट में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नए वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, लोक निर्माण कार्य व पशु चिकित्सा जैसे विभागों के बजट में बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

कुत्तों पर आ सकते हैं अतिरिक्त प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों की समस्याओं को लेकर दिए गए आदेश के मद्देनजर भी दिल्ली नगर निगम के बजट में अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें नए डॉग शेल्टर होम के निर्माण के साथ लावारिस कुत्तों की जनगणना, उन्हें माइक्रोचिप लगाने जैसे परियोजनाएं भी शामिल की जा सकती हैं।

इन प्रोजेक्ट की भी उम्मीद इसके अलावा नई मल्टी लेवल कार पार्किंग, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, नए कचरे से कला पर आधारित पार्क और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे प्रोजेक्ट को भी बजट में प्रस्तुत करने की उम्मीद अधिकारियों व निगम पार्षदों ने जताई हैं।

नई परियोजनाओं को शुरू करने पर भी फैसला इसके अलावा भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइटों पर पुराने कचरे के निस्तारण और जैव खनन प्रक्रिया के तहत लगभग 35 एकड़ भूमि को खाली कर दिया गया है। इस खाली भूमि पर अतिरिक्त नई परियोजनाओं के शुरू करने का फैसला भी लिया जा सकता है। इस संबंध में भी बजट में प्रावधान शामिल करने की कई पार्षदों ने उम्मीद जताई है।

बढ़ सकता है इन विभागों का बजट बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, लोक निर्माण कार्य और पशु चिकित्सा जैसे विभागों के बजट में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। निगम ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सफाई, लोक निर्माण कार्य के फंड में वृद्धि की थी। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम ने सफाई के लिए 4907.11 करोड़ रुपये, सामान्य प्रशासन के लिए 3524.29 करोड़ रुपये, लोक निर्माण कार्य के लिए 2894.60 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य के लिए 1833.51 करोड़ रुपये का बजट दिया था।