MCD में 16,530 करोड़ का बजट पेश; सफाई में घटाई रकम, हेल्थ और एजुकेशन पर जोर

संक्षेप: MCD Budget 2025-26: दिल्ली नगर निगम के नए वित्तीय वर्ष 2026- 27 का बजट आया है। एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के सभी विभागों को आवंटित प्रस्तावित बजट को पेश किया। जानें क्या है इसमें खास…

दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नए वित्तीय वर्ष 2026- 27 का कुल 16,530 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के सभी विभागों को आवंटित प्रस्तावित बजट को पेश किया। अब इस बजट को निगम की स्थायी समिति, सदन में और निगम की समितियों में पेश करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सभी के सुझावों के मद्देनजर बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

किस सेक्टर में बढ़ी रकम, किसमें कमी? बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 के 17,002.66 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया गया था। इस वर्ष निगम के सफाई के बजट को 111.83 करोड़ रुपये घटाया। जबकि शिक्षा के बजट को 826.61 करोड़ रुपये बढ़ाया और जन स्वास्थ्य विभाग के बजट को 72.09 करोड़ रुपये व पशु चिकित्सा विभाग के बजट में 22.63 करोड़ रुपये का बजट में बढ़ोतरी की है।

किन कार्यों के लिए कितना बजट? इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम ने सफाई के लिए 4907.11 करोड़ रुपये, सामान्य प्रशासन के लिए 3524.29 करोड़ रुपये, लोक निर्माण कार्य के लिए 2894.60 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य के लिए 1833.51 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1693.73 करोड़ रुपये, पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए 108.43 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 393.26 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था।

20 मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने प्रेसवार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद निगम 20 स्थानों पर मल्टी लेवल कार पार्किंग को तैयार करने के लिए जगहों को चिह्नित कर रहा है। निगम कई जगहों पर 20 मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण करेगा।

स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रॉपर्टी टैक्स में होगा समायोजित फैक्ट्री लाइसेंस और जनरल ट्रेड लाइसेंस के बाद अब निगम रेस्तरां और अन्य खान पान के स्थानों को जारी होने वाले स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को भी संपत्ति कर में समायोजित करेगा। इसके बारे में आयुक्त ने कहा कि हम स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को संपत्ति कर के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं।

यूजर चार्ज शुल्क को नए तरीके से तैयार करेंगे आयुक्त ने संकेत दिया है कि कूड़ा उठाने के लिए संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज को लगाने के फैसले को नए तरीके से तैयार करेंगे। देश भर में कई निगमों में यूजर चार्ज वसूला जाता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में निगम प्रशासन ने कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज वसूलने का फैसला लिया था, जिसे भाजपा ने निगम में सत्ता में लौटने के बाद वापस ले लिया था।

15 हजार करोड़ से अधिक की देनदारी निगम आयुक्त ने बताया कि निगम पर 15 हजार 751 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके अतिरिक्त लगभग सात हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के एरियर की भी देनदारी है। कई कॉन्टेक्टर की भी देनदारी है।

राजस्व बढ़ाने पर होगा जोर आयुक्त ने कहा कि निगम के राजस्व को बढ़ाने पर काम करेंगे। इसके लिए संपत्ति कर समेत अन्य सोर्स से आय बढ़ाएंगे।

स्थायी समिति अध्यक्ष की शिकायत स्थाई समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बजट सत्र खत्म होने के बाद निगम प्रशासन और अधिकारियों पर सवाल उठाते निगम आयुक्त की उपस्थित में कहा कि निगम के सदन में कई प्रस्ताव सीधे लाए जाते हैं। उसे स्थाई समिति में नहीं लाया जाता। यह निगम की स्थायी समिति में चर्चा पर लाए जाने चाहिए।