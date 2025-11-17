दिल्ली ब्लास्ट के बाद MCD का बड़ा फैसला, 450 पार्किंग होंगी CCTV से लैस

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एमसीडी में इस पर चर्चा हुई। एमसीडी की बैठक में निगम की सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निगम के सभी 450 पार्किंग स्थल सुरक्षित किए जाएंगे।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली निगम की लाभकारी परियोजना समिति की सोमवार को बैठक हुई बैठक में निगम की सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिया गया। इसे लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निगम के सभी 450 पार्किंग स्थल सुरक्षित किए जाएंगे। सभी पार्किंग को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा।

सुरक्षा उपायों पर चर्चा समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव के मद्देनजर पार्किंग स्थलों पर लगातार हो रही वाहन चोरी, तोड़फोड़, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए कदम उठाने, सुरक्षा संबंधी उपाय करने और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में बीते सप्ताह लाल किला के पास हुए बम धमाके की घटना का भी जिक्र हुआ। इस संबंध में समिति के सदस्य योगेश वर्मा ने बताया कि पार्किंग स्थलों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सभी पार्किंग स्थलों को सुरक्षित करने का प्लान दिल्ली की पार्किंग में लाल किला के पास हुए बम धमाके जैसी दुखद घटना न हो। इसके तहत निगम की सभी 450 पार्किंग स्थलों को अधिक सुरक्षित करेंगे। निगम के पार्किंग स्थलों का हर महीने निरीक्षण किया जाए। इसमें सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने वाले ऑपरेटरों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिसमें अनुबंध रद्द करने तक का प्रावधान शामिल किया जाएगा। पार्किंग स्थलों में अग्निशमन यंत्र की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। अब इसे स्थायी समिति में प्रस्तुत कर स्वीकृति करने की मांग की है।

पार्किंग स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे योगेश वर्मा ने बताया कि निगम की सभी पार्किंग को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। सभी प्रवेश और निकास द्वार, टिकट टोकन काउंटर और पूरे पार्किंग परिसर में हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्किंग स्थल पर चौबीसों घंटे प्रशिक्षित व सत्यापित सुरक्षा गार्डों की तैनाती होगी। सभी गार्डों को पहचान पत्र व हैंड हेल्ड वायरलेस उपलब्ध कराए जाएंगे।