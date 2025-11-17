Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmcd big decision amid delhi blast inquiry all parking be equipped with cctv
दिल्ली ब्लास्ट के बाद MCD का बड़ा फैसला, 450 पार्किंग होंगी CCTV से लैस

दिल्ली ब्लास्ट के बाद MCD का बड़ा फैसला, 450 पार्किंग होंगी CCTV से लैस

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एमसीडी में इस पर चर्चा हुई। एमसीडी की बैठक में निगम की सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निगम के सभी 450 पार्किंग स्थल सुरक्षित किए जाएंगे। 

Mon, 17 Nov 2025 10:37 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली निगम की लाभकारी परियोजना समिति की सोमवार को बैठक हुई बैठक में निगम की सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिया गया। इसे लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निगम के सभी 450 पार्किंग स्थल सुरक्षित किए जाएंगे। सभी पार्किंग को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुरक्षा उपायों पर चर्चा

समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव के मद्देनजर पार्किंग स्थलों पर लगातार हो रही वाहन चोरी, तोड़फोड़, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए कदम उठाने, सुरक्षा संबंधी उपाय करने और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में बीते सप्ताह लाल किला के पास हुए बम धमाके की घटना का भी जिक्र हुआ। इस संबंध में समिति के सदस्य योगेश वर्मा ने बताया कि पार्किंग स्थलों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सभी पार्किंग स्थलों को सुरक्षित करने का प्लान

दिल्ली की पार्किंग में लाल किला के पास हुए बम धमाके जैसी दुखद घटना न हो। इसके तहत निगम की सभी 450 पार्किंग स्थलों को अधिक सुरक्षित करेंगे। निगम के पार्किंग स्थलों का हर महीने निरीक्षण किया जाए। इसमें सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने वाले ऑपरेटरों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिसमें अनुबंध रद्द करने तक का प्रावधान शामिल किया जाएगा। पार्किंग स्थलों में अग्निशमन यंत्र की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। अब इसे स्थायी समिति में प्रस्तुत कर स्वीकृति करने की मांग की है।

पार्किंग स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

योगेश वर्मा ने बताया कि निगम की सभी पार्किंग को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। सभी प्रवेश और निकास द्वार, टिकट टोकन काउंटर और पूरे पार्किंग परिसर में हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्किंग स्थल पर चौबीसों घंटे प्रशिक्षित व सत्यापित सुरक्षा गार्डों की तैनाती होगी। सभी गार्डों को पहचान पत्र व हैंड हेल्ड वायरलेस उपलब्ध कराए जाएंगे।

निजी कार डीलर खड़ी कर देते हैं गाड़ियां

पार्किंग में निजी कार डीलरों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बाजार में आने वाले लोगों को उचित पार्किंग सुविधा नहीं मिल पाती। कई बार पुरानी गाड़ियां खोलकर वहीं रख दी जाती हैं और उनके पार्ट बेचे जाते हैं, जिससे पार्किंग व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और स्थान का दुरुपयोग होता है। इसकी रोकथाम करेंगे। पूरे परिसर में उच्च क्षमता वाली एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। अंधेरे व ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान कर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था करेंगे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।