टोल टैक्स हटाएंगे तो 900 करोड़ दीजिए; MCD ने दिल्ली सरकार से मांग ली बड़ी रकम

नगर निगम दिल्ली (MCD) के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर दिल्ली की सीमाओं से टोल टैक्स की वसूली रोक दी जाती है, ताकि जाम कम हो सके, तो सरकार को हर साल 900 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। निगम ने इस संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए हैं:

➤सरकार की ओर से हर साल 900 करोड़ का भुगतान, जिसमें हर साल 3-4% की महंगाई-आधारित बढ़ोतरी हो।

➤दिल्ली में अचल संपत्ति (जैसे कि घर या जमीन) की खरीद और बिक्री पर लगने वाले 'ट्रांसफर ड्यूटी' में 1% की बढ़ोतरी हो।

इस पत्र में जून में हुई उस बैठक का भी जिक्र है, जिसमें गडकरी ने टोल बूथ हटाने की जरूरत पर जोर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स मौजूदा नियमों के तहत लिया जा रहा है, जबकि पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाता है। एक अधिकारी ने कहा, "हमें अभी तक दिल्ली सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है।"

टोल टैक्स: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 113(2) के तहत दिल्ली में आने वाले व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूला जाता है। यह व्यवस्था साल 2000 से चली आ रही है।

ECC (ईसीसी): इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया था। यह एक अतिरिक्त शुल्क है, जिसका मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हतोत्साहित करना, वायु प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन व पैदल चलने वालों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसे जुटाना है।