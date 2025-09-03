mcd asks 900 crore assistance from delhi government if removing toll taxes from border points टोल टैक्स हटाएंगे तो 900 करोड़ दीजिए; MCD ने दिल्ली सरकार से मांग ली बड़ी रकम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmcd asks 900 crore assistance from delhi government if removing toll taxes from border points

टोल टैक्स हटाएंगे तो 900 करोड़ दीजिए; MCD ने दिल्ली सरकार से मांग ली बड़ी रकम

इस पत्र में जून में हुई उस बैठक का भी जिक्र है, जिसमें गडकरी ने टोल बूथ हटाने की जरूरत पर जोर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स मौजूदा नियमों के तहत लिया जा रहा है, जबकि पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाता है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सWed, 3 Sep 2025 09:53 AM
share Share
Follow Us on
टोल टैक्स हटाएंगे तो 900 करोड़ दीजिए; MCD ने दिल्ली सरकार से मांग ली बड़ी रकम

नगर निगम दिल्ली (MCD) के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर दिल्ली की सीमाओं से टोल टैक्स की वसूली रोक दी जाती है, ताकि जाम कम हो सके, तो सरकार को हर साल 900 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। निगम ने इस संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए हैं:

➤सरकार की ओर से हर साल 900 करोड़ का भुगतान, जिसमें हर साल 3-4% की महंगाई-आधारित बढ़ोतरी हो।

➤दिल्ली में अचल संपत्ति (जैसे कि घर या जमीन) की खरीद और बिक्री पर लगने वाले 'ट्रांसफर ड्यूटी' में 1% की बढ़ोतरी हो।

इस पत्र में जून में हुई उस बैठक का भी जिक्र है, जिसमें गडकरी ने टोल बूथ हटाने की जरूरत पर जोर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स मौजूदा नियमों के तहत लिया जा रहा है, जबकि पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाता है। एक अधिकारी ने कहा, "हमें अभी तक दिल्ली सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है।"

टोल टैक्स: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 113(2) के तहत दिल्ली में आने वाले व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूला जाता है। यह व्यवस्था साल 2000 से चली आ रही है।

ECC (ईसीसी): इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया था। यह एक अतिरिक्त शुल्क है, जिसका मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हतोत्साहित करना, वायु प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन व पैदल चलने वालों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसे जुटाना है।

गाजीपुर, रजोकरी, बदरपुर और कालिंदी कुंज जैसे टोल प्लाजा पर अक्सर ट्रैफिक जाम की खबरें आती हैं। दिल्ली में कुल 156 टोल प्लाजा हैं, लेकिन 85% से ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ 13 एंट्री पॉइंट से ही शहर में आता है। 2019 में RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) आधारित टोल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि ECC की वजह से अभी भी मालवाहक वाहनों को जांच के लिए रुकना पड़ता है। एक MCD अधिकारी ने बताया, "खाली वाहनों और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए दरें अलग-अलग हैं, इसलिए उनकी जांच करना जरूरी होता है। ECC व्यवस्था में और एकरूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।"