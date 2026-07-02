MCD ने की टाउन वेंडिंग कमिटियों के चुनावों की घोषणा, जानिए कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना
TVC (टाउन वेंडिंग कमेटियां), स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं और ये स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें वेंडर सर्वे, वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना, वेंडिंग जोन की पहचान और वेंडरों का पुनर्वास शामिल है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने गुरुवार को टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVCs) के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत शहर भर के रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों में से 12 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 अगस्त को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 अगस्त को होगी। दो अगस्त को होने वाले मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। MCD ने चुनाव लड़ने के इच्छुक योग्य रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों से कहा है कि वे अपने संबंधित जोनल दफ्तर से नामांकन फॉर्म लेकर उन्हें डिप्टी कमिश्नर (जोन)-सह-रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए MCD ने बताया कि, इन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू होगी और 10 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद नॉमिनेशन की जांच और आपत्तियों का निपटारा 11 जुलाई को होगा, जबकि उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी 13 जुलाई को जारी की जाएगी। इन चुनावों के लिए MCD वोटर लिस्ट तैयार करेगा और जिनके पास वैलिड वेंडिंग सर्टिफिकेट (CoVs) होगा, सिर्फ वे ही चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे।
अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित हैं 12 सीटें
MCD के मुताबिक इन चुनावों में जिन 12 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोटिंग होगी, वह अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला), अल्पसंख्यक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक-एक सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के लिए दो-दो सीटें, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए तीन सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए भी एक सीट शामिल है।
नगर निकाय के 12 जोन में 250 वार्ड हैं और नियमों के अनुसार, हर आठ वार्ड के लिए कम से कम एक कमेटी बनाई जानी है। नगर निकाय ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी जोनल ऑफिस में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।
शहर भर में बनाई जाएंगी कुल 27 कमेटियां
नगरीय निकाय ने बताया कि इन चुनावों के दौरान शहर भर में लगभग 27 कमेटियां बनाई जाएंगी और हर कमेटी में 12 चुने हुए वेंडर प्रतिनिधि होंगे, जबकि बाकी सदस्यों में एक्सपर्ट, रेजिडेंट वेलफेयर और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन शामिल होंगे।
महिला वेंडर्स की बढ़ती भागीदारी का स्वागत
MCD ने बताया कि ये चुनाव 'दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' और 'दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) नियम, 2017' के प्रावधानों के तहत कराए जा रहे हैं।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) ने बुधवार को इस कदम को 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' के तहत लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। संगठन ने महिला वेंडर्स की बढ़ती भागीदारी का भी स्वागत किया और कहा कि महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ रिजर्वेशन चुनाव को और ज्यादा समावेशी बनाएगा।
NASVI के नेशनल कोऑर्डिनेटर अरविंद सिंह ने कहा, 'किसी भी वेंडर को रोजी-रोटी कमाने और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। MCD को यह पक्का करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पोलिंग स्टेशन आसानी से पहुंचने लायक हों और चुनाव सबसे पारदर्शी और सबकी भागीदारी वाले तरीके से हों।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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