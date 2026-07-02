Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MCD ने की टाउन वेंडिंग कमिटियों के चुनावों की घोषणा, जानिए कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

TVC (टाउन वेंडिंग कमेटियां), स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं और ये स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें वेंडर सर्वे, वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना, वेंडिंग जोन की पहचान और वेंडरों का पुनर्वास शामिल है।

MCD ने की टाउन वेंडिंग कमिटियों के चुनावों की घोषणा, जानिए कब होगा मतदान और कब होगी मतगणना

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने गुरुवार को टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVCs) के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत शहर भर के रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों में से 12 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 अगस्त को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 अगस्त को होगी। दो अगस्त को होने वाले मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। MCD ने चुनाव लड़ने के इच्छुक योग्य रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों से कहा है कि वे अपने संबंधित जोनल दफ्तर से नामांकन फॉर्म लेकर उन्हें डिप्टी कमिश्नर (जोन)-सह-रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए MCD ने बताया कि, इन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू होगी और 10 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद नॉमिनेशन की जांच और आपत्तियों का निपटारा 11 जुलाई को होगा, जबकि उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी 13 जुलाई को जारी की जाएगी। इन चुनावों के लिए MCD वोटर लिस्ट तैयार करेगा और जिनके पास वैलिड वेंडिंग सर्टिफिकेट (CoVs) होगा, सिर्फ वे ही चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे।

ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्रीजी कहां हो आप...; इकलौते बेटे की मौत के बाद मां-बाप ने लगाई गुहार

अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित हैं 12 सीटें

MCD के मुताबिक इन चुनावों में जिन 12 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोटिंग होगी, वह अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला), अल्पसंख्यक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक-एक सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के लिए दो-दो सीटें, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए तीन सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए भी एक सीट शामिल है।

नगर निकाय के 12 जोन में 250 वार्ड हैं और नियमों के अनुसार, हर आठ वार्ड के लिए कम से कम एक कमेटी बनाई जानी है। नगर निकाय ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी जोनल ऑफिस में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

शहर भर में बनाई जाएंगी कुल 27 कमेटियां

नगरीय निकाय ने बताया कि इन चुनावों के दौरान शहर भर में लगभग 27 कमेटियां बनाई जाएंगी और हर कमेटी में 12 चुने हुए वेंडर प्रतिनिधि होंगे, जबकि बाकी सदस्यों में एक्सपर्ट, रेजिडेंट वेलफेयर और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:अपकमिंग मूवी के खिलाफ सलमान की याचिका,HC बोला-अभी तो वह सेंसर बोर्ड भी नहीं गई

महिला वेंडर्स की बढ़ती भागीदारी का स्वागत

MCD ने बताया कि ये चुनाव 'दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' और 'दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) नियम, 2017' के प्रावधानों के तहत कराए जा रहे हैं।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) ने बुधवार को इस कदम को 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' के तहत लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। संगठन ने महिला वेंडर्स की बढ़ती भागीदारी का भी स्वागत किया और कहा कि महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ रिजर्वेशन चुनाव को और ज्यादा समावेशी बनाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में पत्नी ने दुपट्टे से गला घोंटकर की पति की हत्या, पुलिस को बताई ये वजह

NASVI के नेशनल कोऑर्डिनेटर अरविंद सिंह ने कहा, 'किसी भी वेंडर को रोजी-रोटी कमाने और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। MCD को यह पक्का करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पोलिंग स्टेशन आसानी से पहुंचने लायक हों और चुनाव सबसे पारदर्शी और सबकी भागीदारी वाले तरीके से हों।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।