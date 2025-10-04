दिल्ली में छठ पूजा को लेकर MCD ने भी कसी कमर, अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या निर्देश

दिल्ली में इस वर्ष छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली नगर निगम प्रशासन की तरफ से सभी वार्डों में छठ पूजा को लेकर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा पर्व को इस वर्ष 25 से 28 अक्तूबर के दौरान आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली में इस वर्ष छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली नगर निगम प्रशासन की तरफ से सभी वार्डों में छठ पूजा को लेकर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा पर्व को इस वर्ष 25 अक्तूबर से 28 अक्तूबर के दौरान आयोजित किया जाएगा। वार्डों में लोगों के लिए पार्कों व अन्य स्थानों पर कृत्रिम घाटों की भी व्यवस्था की जाएगी। सभी वार्डों को मिलाकर में एक हजार से अधिक कृत्रिम घाट बनाने की योजना है।

इस संबंध में निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली में लाखों श्रद्धालु छठ पूजा पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा के लिए सभी घाटों में सफाई को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित सभी महत्वपूर्ण घाटों पर हर दिन बार सफाई व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं।

सभी वार्डों में आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर निगम ने प्रत्येक वार्ड के लिए अतिरिक्त निधि भी तैयार की है। दिल्ली पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर निगम घाटों पर और जहां पर भी कृत्रिम घाटों को तैयार किया जाएगा। वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे।

इन घाटों पर सफाई का कार्य होगा दिल्ली में छठ पूजा का पर्व कई घाटों पर मनाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। इसमें लोहे के पुल पर स्थित छठ घाट, गीता कॉलोनी के छठ पूजा घाट पर, आईटीओ घाट पर, यमुना बाढ़ क्षेत्र के निजामुद्दीन ब्रिज घाट पर, प्रीतम धाम, यमुना खादर के मयूर विहार घाट पर, पंटून ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज पर, सोनिया विहार के जीरो पुस्ता पर, ढाई पुश्ता, सोनिया विहार स्थित चौथा पुश्ता घाट शामिल हैं।