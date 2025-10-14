Hindustan Hindi News
MCD के 3 हजार कच्चे सफाई कर्मचारी होंगे पक्के, हर वार्ड में लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के सदन की मंगलवार को हुई बैठक में पार्षदों ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाया। सदन की कार्यवाही के दौरान लिए गए कई फैसलों के बारे में जानकारी भी दी गई। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Tue, 14 Oct 2025 08:15 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानव
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी सदन की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कई बड़े फैसलों की जानकारी दी गई। सदन की कार्यवाही ढाई घंटे तक चली। इस दौरान बताया गया कि हर वार्ड में 50 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह भी बताया गया कि साल 2000 से 2002 के दौरान निगम में अनुबंध पर कार्यरत कच्चे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

विभिन्न मुद्दों को उठाया

सदन की कार्यवाही को महापौर राजा इकबाल सिंह ने सुबह 11.45 बजे शुरू किया। बैठक के दौरान पार्षदों ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाया। इसी दौरान नेता विपक्ष अंकुश नारंग और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में माथे पर काली पट्टी पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) और घरेलू प्रजनन जांचकर्ता (डीबीसी) कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर नारेबाजी की।

लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप

सदन की कार्यवाही को महापौर ने दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद महापौर ने फिर से 12.15 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जानकारी दी गई कि एमटीएस कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक समिति का गठन किया गया है।

हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी

इस संबंध में नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि जो एमटीएस (डीबीसी) कर्मचारी वर्तमान में हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सत्तापक्ष, विपक्ष और एमटीएस व डीबीसी कर्मचारियों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति अगले 24 घंटों के अंदर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करेगी, जिससे कर्मचारियों की जायज मांगों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

हर वार्ड में 50 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगेंगी

महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में विशेष सफाई और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर वार्ड में 50 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को स्वीकृति दी है। हर वार्ड में नई एलईडी लाइट लगेंगी।

सफाई के लिए 12.5 करोड़

महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर विशेष सफाई व्यवस्था व मरम्मत के कार्य के लिए निगम की तरफ से 12.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने व मरम्मत के कार्यों को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी।

अस्पताल में दवा की कमी का मुद्दा उठाया

ढाई घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पार्षद वीर सिंह पंवार ने कहा कि दिशाद गार्डन में स्थित निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में दवा की कमी है। इस वजह से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। पार्षद अलका ढींगरा ने कहा कि मेरे वार्ड मोती नगर इलाके में मच्छर रोधी दवा का असर नहीं हो रहा है। मच्छर रोधी दवा के छिड़काव के बाद मच्छर प्रजनन की रोकथाम नहीं हो रही है। कई लोगों ने इस संबंध में शिकायत की है। मेरी निगम प्रशासन से मांग है कि मच्छर रोधी दवा में बदलाव किया जाए।

3000 कच्चे सफाई कर्मचारी होंगे नियमित

निगम की पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि वर्ष 2000 से 2002 के दौरान निगम में अनुबंध पर कार्यरत कच्चे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंगलवार को सदन में पास हो गया। यह काफी समय से लंबित था, अब इसके पास होने से तीन हजार कच्चे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य शुरू करेंगे।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
