ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में चली गोली; कमरे के अंदर मृत मिला MBA छात्र, घायल हालत में मिला उसका दोस्त

दोनों छात्रों को खून से लथपथ देखने के बाद छात्रावास के कर्मचारी सीढ़ी लगाकर बालकनी पर चढ़े और खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे के अंदर घुसे। इसके बाद दोनों छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नोएडाTue, 9 Sep 2025 07:41 PM
नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में स्थित एक प्राइवेट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कॉलेज में मंगलवार को एक हैरान करने वाली वारदात के बाद दहशत फैल गई। दरअसल यहां के हॉस्टल में सुबह-सुबह गोली चलने की आवाज सुनाई दी, इसके बाद जब हॉस्टल के लोगों ने जाकर देखा तो वहां रहने वाला एक छात्र अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई, जबकि उसी कमरे में उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हालत में मिला। हालांकि पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि गोली किसने चलाई।

पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय मृतक छात्र आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। जबकि घायल छात्र एक पुलिसकर्मी का बेटा है और कमरे से जो पिस्तौल मिली है वह भी उसके पिता की है।

इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक सुरक्षा गार्ड लाइट बंद करने छात्रावास में गया था और उसने उसी दौरान बंद कमरे से चीख-पुकार की आवाज सुनी। पूछताछ के दौरान गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वह अंदर से बंद था। इसके बाद गार्ड ने तुरंत वार्डन को सूचना दी और बालकनी से कमरे में झांकने के लिए दूसरी मंजिल पर गया। तब उसने दोनों छात्रों को खून से लथपथ देखा।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'छात्रों को खून से लथपथ देखने के बाद छात्रावास के कर्मचारी सीढ़ी लगाकर बालकनी पर चढ़े और खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में अंदर घुसे। इसके बाद दोनों छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि दूसरे छात्र की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है।'

उधर मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त विवेक रंजन राय ने कहा कि उन्होंने छात्रों के पास से एक पिस्तौल बरामद की है। पिस्तौल घायल छात्र के पुलिसकर्मी पिता की है। साथ ही उन्होंने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने दो खाली कारतूस और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।