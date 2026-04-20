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मजदूर बिगुल दस्ता ने रची मजदूर प्रदर्शन की साजिश, बड़े पैमाने पर हिंसा का था प्लान

Apr 20, 2026 03:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में मजदूर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा की साजिश मजदूर बिगुल दस्ता नाम के संगठन ने रची थी।

मजदूर बिगुल दस्ता ने रची मजदूर प्रदर्शन की साजिश, बड़े पैमाने पर हिंसा का था प्लान

नोएडा में मजदूर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा की साजिश मजदूर बिगुल दस्ता नाम के संगठन ने रची थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस संगठन ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, नोएडा से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक चक्का जाम की योजना भी बनाई जा रही थी।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिला जोन के सेंट्रल नोएडा फेस-दो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा के रूप में हुई है।

भीड़ को उकसाने का आरोप

पुलिस ने देर रात गिरफ्तारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के धरना-प्रदर्शन के दौरान दोनों आरोपी सक्रिय रूप से भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने में शामिल थे। घटना के बाद फेस दो थाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया।

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जांच के दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। लगातार दबिश और सघन तलाशी अभियान के बाद 19 अप्रैल को दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

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बिगुल मजदूर दस्ता से जुड़े

पूछताछ में अहम खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी 'बिगुल मजदूर दस्ता' नामक संगठन से जुड़े हुए हैं और आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधियों के संचालन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। जांच में यह भी सामने आया कि हिमांशु ठाकुर घटना के दिन नोएडा में मौजूद था और वह पूरे घटनाक्रम के कथित मास्टरमाइंड तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए आदित्य आनंद के लगातार संपर्क में था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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