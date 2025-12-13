नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट में किया गया बदलाव, ट्रैफिक पुलिस ने बताई वजह

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि इन महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर सामान्य तौर पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 kmph और भारी वाहनों के लिए 80 kmph रहती है। लेकिन सर्दियों में घना कोहरा रहने की वजह से वाहनों के टकराने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे में इस स्पीड लिमिट को कम किया गया है।

सर्दियों में कोहरे की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और इसके तहत उसने जिले की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम कर दिया। इस बारे में जारी एडवाइजरी के अनुसार नई संशोधित स्पीड लिमिट सर्दियों के मौसम में दो महीने यानी 15 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक के लिए लागू की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग सड़कों व एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग गति सीमा तय की है।

यमुना एक्सप्रेसवे के लिए स्पीड लिमिट हल्के मोटर वाहनों (कार, SUV) के लिए अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा

भारी मोटर वाहनों (बस, ट्रक) के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए गतिसीमा हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड

भारी मोटर वाहनों के लिए लिमिट घटाकर 50 किमी प्रति घंटा कर दी गई

नोएडा एलिवेटेड रोड के लिए अधिकतम गतिसीमा हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा 50 किमी प्रति घंटा

भारी मोटर वाहनों के लिए गतिसीमा 40 किमी प्रति घंटा तय की गई

अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर सामान्य तौर पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा रहती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में घना कोहरा रहने की वजह से वाहनों के टकराने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे में इस स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है। एडवाइजरी में आगे ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा के हित में सर्दियों के मौसम में इन सड़कों पर निर्धारित स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करें।

इस बीच, शनिवार को दादरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण दो अलग-अलग दुर्घटनाएं हुईं। पुलिस ने बताया कि चक्रसेनपुर फ्लाईओवर पर तीन वाहन आपस में टकरा गए, जबकि समाधिपुर फ्लाईओवर पर करीब एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए।