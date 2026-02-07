Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsmausam of delhi will be changed with western disturbance
दिल्ली में मौसम बदलेगा; वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद बढ़ेगा तापमान, 13 फरवरी तक का हाल

संक्षेप:

Delhi Weather Forecast: दिल्ली में मौसम बदलने वाला है और 8 फरवरी से पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत में इसका असर दिखेगा जिससे दिल्ली का तापमान बढ़ने लगेगा। बढ़ती गर्मी सर्दी की विदाई का संकेत दे रही है।

Feb 07, 2026 04:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस वेदर सिस्टम के चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत पर भी देखा जाएगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। संकेत सर्दी की विदाई के भी लग रहे हैं।

मौसम विभाग ने 8 फरवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान के 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 9 फरवरी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।

मौसम विभाग के अनुसार, 9 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने 10 और 11 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है।

10 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी और यह 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 11 फरवरी को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ ही दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग के मौजूदा संकेतों से लगता है कि दिल्ली में अब ठंड के दिन गिने चुने ही रह गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, 8 फरवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर ऐक्टिव होने से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 9 और 10 फरवरी को आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान है। सुबह के वक्त हल्की धुंध कहीं कहीं दिख सकती है। दिल्ली में 9 और 10 फरवरी को हवा की स्पीड भी धीमी रहेगी। इन दोनों ही दिन दिल्ली में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 11 फरवरी को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इसके बाद 12 और 13 फरवरी को हवा की स्पीड और तेज हो जाएगी। इन दोनों ही दिन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। दिल्ली में 12 और 13 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 12 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

