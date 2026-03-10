Hindustan Hindi News
दिल्ली में 35 डिग्री पार तापमान, बादलों की आवाजाही; मार्च में मई जैसी गर्मी की क्या वजह?

Mar 10, 2026 11:11 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Weather Forecast: दिल्ली में मार्च के महीने में ही मई जैसी भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है।

दिल्ली में 35 डिग्री पार तापमान, बादलों की आवाजाही; मार्च में मई जैसी गर्मी की क्या वजह?

दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग हिस्सों में मार्च के महीने में ही मई जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। बीते 4 दिनों से दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है जो सामान्य से काफी अधिक है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालय में कम हिमपात और सर्दियों में बारिश न होने के कारण यह गर्मी बढ़ी है। शुष्क हवाओं के कारण फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। अचानक छाई धुंध ने भी लोगों को हैरान किया है। कुल मिलाकर इस बार मार्च के शुरुआत से ही मौसम काफी गर्म हो गया है।

मार्च में ही मई जैसी गर्मी

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, आमतौर पर मार्च के पहले पखवाड़े में वसंत की स्थिति रहती है और दूसरे पखवाड़े में गर्मी बढ़ने लगती है। मार्च महीने में दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस बार मार्च के पहले 10 दिनों में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान मार्च के अंत में 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाता था उसने इस साल महीने की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना हो।

क्यों पड़ रही इतनी गर्मी?

पिछले 4 दिनों से दिल्ली में लगातार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्म मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार ऐसे मौसमी सिस्टम कम हैं जो मौसम को ठंडा रख सकें। हिमालय के पहाड़ों में इस बार सर्दियों में हिमपात बहुत कम हुआ है और पहाड़ सूखे हैं। बारिश भी बहुत कम या हल्की ही हुई है।

नहीं हुई सर्दियों में बारिश

यही नहीं उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सर्दियों में बारिश नहीं हुई है जिससे हवा में नमी कम है और शुष्क हवाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गर्मी बरकरार रहने की संभावना है।

देखी गई धुंध

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध देखी गई। पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ था इसलिए अचानक धुंध देखकर लोग हैरान थे। आलम यह कि हिंडन एयरपोर्ट पर सुबह 7 से आठ बजे के बीच दृश्यता घटकर 600 मीटर रह गई थी। सामान्य तौर पर यह 2000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इस समय धुंध हैरान करने वाली थी।

अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस

हालांकि धुंध के बाद तेज धूप खिल गई। दिन में 11 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो गई कि लोग छाया तलाशने लगे। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के दौरान न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वहीं दिल्ली में बुधवार को हवा की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)

