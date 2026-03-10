दिल्ली में 35 डिग्री पार तापमान, बादलों की आवाजाही; मार्च में मई जैसी गर्मी की क्या वजह?
Delhi Weather Forecast: दिल्ली में मार्च के महीने में ही मई जैसी भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी अधिक है।
दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग हिस्सों में मार्च के महीने में ही मई जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। बीते 4 दिनों से दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है जो सामान्य से काफी अधिक है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालय में कम हिमपात और सर्दियों में बारिश न होने के कारण यह गर्मी बढ़ी है। शुष्क हवाओं के कारण फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। अचानक छाई धुंध ने भी लोगों को हैरान किया है। कुल मिलाकर इस बार मार्च के शुरुआत से ही मौसम काफी गर्म हो गया है।
मार्च में ही मई जैसी गर्मी
मौसम विज्ञानियों के अनुसार, आमतौर पर मार्च के पहले पखवाड़े में वसंत की स्थिति रहती है और दूसरे पखवाड़े में गर्मी बढ़ने लगती है। मार्च महीने में दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस बार मार्च के पहले 10 दिनों में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान मार्च के अंत में 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाता था उसने इस साल महीने की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना हो।
क्यों पड़ रही इतनी गर्मी?
पिछले 4 दिनों से दिल्ली में लगातार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। स्काईमेट के विज्ञानी महेश पालावत के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्म मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार ऐसे मौसमी सिस्टम कम हैं जो मौसम को ठंडा रख सकें। हिमालय के पहाड़ों में इस बार सर्दियों में हिमपात बहुत कम हुआ है और पहाड़ सूखे हैं। बारिश भी बहुत कम या हल्की ही हुई है।
नहीं हुई सर्दियों में बारिश
यही नहीं उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सर्दियों में बारिश नहीं हुई है जिससे हवा में नमी कम है और शुष्क हवाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गर्मी बरकरार रहने की संभावना है।
देखी गई धुंध
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध देखी गई। पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ था इसलिए अचानक धुंध देखकर लोग हैरान थे। आलम यह कि हिंडन एयरपोर्ट पर सुबह 7 से आठ बजे के बीच दृश्यता घटकर 600 मीटर रह गई थी। सामान्य तौर पर यह 2000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इस समय धुंध हैरान करने वाली थी।
अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस
हालांकि धुंध के बाद तेज धूप खिल गई। दिन में 11 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो गई कि लोग छाया तलाशने लगे। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के दौरान न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वहीं दिल्ली में बुधवार को हवा की गति 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट पर आधारित)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।