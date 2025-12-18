दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी के साथ कहर बरपाएगा कोहरा, 3 दिन येलो अलर्ट

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदल गया है। IMD ने आगे भी मौसम के तेवर तीखे होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली एनसीआर में मौसम की बेरुखी देखी जा रही है। दिल्ली पर पलूशन के साथ ही कोहरे की तगड़ी मार पड़ी है। साथ ही हल्के बादलों के कारण चटख धूप भी यदाकदा देखी जा रही है। दिल्ली में मौसम के तीखे तेवरों के बीच संकेत भी बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तीन दिन कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।

19 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हवा की स्पीड भी धीमी रहने की संभावना जताई है। रात में हल्के कोहरे का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो कल से मौसम के तेवर और तीखे हो जाएंगे। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। रात में धुंध या हल्का कोहरा नजर आ सकता है।

दिखेगी बादलों की आवाजाही मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की मानें तो 20 दिसंबर को दिल्ली में मौसम के रुख में कुछ सुधार दिखेगा। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के बीच सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इन दो तारीखों पर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 21 दिसंबर से एकबार फिर मौसम की बेरुखी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है।

23 और 24 दिसंबर को कैसा मौसम? मौसम विभाग की मानें तो 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 23 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस दिन आसमान साफ रहेगा और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और दिल्ली में यह 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।