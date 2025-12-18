Hindustan Hindi News
दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी के साथ कहर बरपाएगा कोहरा, 3 दिन येलो अलर्ट

दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी के साथ कहर बरपाएगा कोहरा, 3 दिन येलो अलर्ट

संक्षेप:

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदल गया है। IMD ने आगे भी मौसम के तेवर तीखे होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? 

Dec 18, 2025 03:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर में मौसम की बेरुखी देखी जा रही है। दिल्ली पर पलूशन के साथ ही कोहरे की तगड़ी मार पड़ी है। साथ ही हल्के बादलों के कारण चटख धूप भी यदाकदा देखी जा रही है। दिल्ली में मौसम के तीखे तेवरों के बीच संकेत भी बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तीन दिन कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।

19 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हवा की स्पीड भी धीमी रहने की संभावना जताई है। रात में हल्के कोहरे का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो कल से मौसम के तेवर और तीखे हो जाएंगे। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। रात में धुंध या हल्का कोहरा नजर आ सकता है।

दिखेगी बादलों की आवाजाही

मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की मानें तो 20 दिसंबर को दिल्ली में मौसम के रुख में कुछ सुधार दिखेगा। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के बीच सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इन दो तारीखों पर भी येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 21 दिसंबर से एकबार फिर मौसम की बेरुखी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है।

23 और 24 दिसंबर को कैसा मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 23 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस दिन आसमान साफ रहेगा और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और दिल्ली में यह 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।

एनसीआर के शहरों में भी 3 दिन येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को दिल्ली में हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया है। एनसीआर के शहरों की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी 19, 21 और 22 दिसंबर को मध्यम से घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे हफ्ते किसी भी दिन हवा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं जाएगी। इससे एक्यूआई के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
