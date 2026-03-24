Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में 3 दिन बारिश की चेतावनी, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 30 मार्च तक का हाल

Mar 24, 2026 09:41 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Delhi Mausam: दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस हफ्ते मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में तीन दिन गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

दिल्ली में 3 दिन बारिश की चेतावनी, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 30 मार्च तक का हाल

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अभी मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते तीन दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

बादलों की आवाजाही बरकरार

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह से तेज धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ यह और तेज होती गई। हालांकि बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी बनी रही पिछले दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से हवा में अभी नमी है। इसके कारण तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।

कितना रहा तापमान?

दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी दिन में धूप रहेगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। हवा की गति पांच से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

तीन दिन बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर पर एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार (26 मार्च), शुक्रवार (27 मार्च) और रविवार (29 मार्च) को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे दिल्ली का तापमान गिरने का अनुमान है। 27 को छोड़कर 26 और 29 मार्च को हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:बिहार में दो दिन मौसम सुहाना, कहां-कब होगी बारिश; वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी

25, 28 और 29 मार्च को बारिश नहीं

मौसम विभाग की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 25, 28 और 29 मार्च को बारिश नहीं होगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते 30 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। मौसम ज्यादातर गीला रहने से तापमान में भी किसी बड़े उछाल की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें:यूपी में अगले 24 घंटे फिर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट जारी

एक्यूआई 192 अंक रिकॉर्ड

वहीं मौसम के मौजूदा कारकों और बीते दिनों हुई बारिश के चलते दिल्ली की हवा काफी हद तक साफ बनी हुई है। सीपीसीबी की ओर से साझा की गई ताजा जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास बने रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:यूपी-बिहार में अभी झमाझम बरसेंगे बादल; आंधी-तूफान का भी अलर्ट
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।