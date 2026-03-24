दिल्ली में 3 दिन बारिश की चेतावनी, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; 30 मार्च तक का हाल
Delhi Mausam: दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस हफ्ते मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में तीन दिन गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अभी मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते तीन दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।
बादलों की आवाजाही बरकरार
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह से तेज धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ यह और तेज होती गई। हालांकि बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी बनी रही पिछले दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से हवा में अभी नमी है। इसके कारण तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।
कितना रहा तापमान?
दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री रहा जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी दिन में धूप रहेगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। हवा की गति पांच से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।
तीन दिन बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर पर एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार (26 मार्च), शुक्रवार (27 मार्च) और रविवार (29 मार्च) को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे दिल्ली का तापमान गिरने का अनुमान है। 27 को छोड़कर 26 और 29 मार्च को हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।
25, 28 और 29 मार्च को बारिश नहीं
मौसम विभाग की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 25, 28 और 29 मार्च को बारिश नहीं होगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते 30 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। मौसम ज्यादातर गीला रहने से तापमान में भी किसी बड़े उछाल की संभावना नहीं है।
एक्यूआई 192 अंक रिकॉर्ड
वहीं मौसम के मौजूदा कारकों और बीते दिनों हुई बारिश के चलते दिल्ली की हवा काफी हद तक साफ बनी हुई है। सीपीसीबी की ओर से साझा की गई ताजा जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास बने रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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