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एक दो नहीं कुल 5 दिन तेज हवा के साथ बारिश से कूल रहेगी दिल्ली, 22 जून तक का हाल

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में 60 की रफ्तार से आंधी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। 22 जून तक के मौसम का हाल जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

एक दो नहीं कुल 5 दिन तेज हवा के साथ बारिश से कूल रहेगी दिल्ली, 22 जून तक का हाल

दिल्ली-NCR के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी-तूफान और बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 18 जून से एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना जताई है। इसका असर दिल्ली एनसीआर पर भी देखा जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश वाली मौसमी गतिविधि 5 से 6 दिन तक जारी रहने की उम्मीद है।

आज और कल बारिश

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी-तूफान के दौरान तेज हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 17 जून को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है।

18 और 19 जून को भी आंधी बारिश

मौसम विभाग ने 18 जून को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना है। IMD ने 19 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन भी सुबह या दोपहर के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 जून दिल्ली-एनसीआर में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है।

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20 और 21 जून को 60 की स्पीड वाली हवाएं, बारिश

मौसम विभाग ने 20 और 21 जून को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ ही बहुत हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

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कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते में रह रह कर बारिश या बौछारें पड़ने से तापमान काबू में रहेगा। इस हफ्ते 17 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 18 जून को इसके 35 से 37 डिग्री जबकि 19 जून को 36-38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। 20 से लेकर 22 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस हफ्ते अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहने की संभावना बन रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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