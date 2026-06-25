दिल्ली में बिगड़ने वाला है मौसम; एक-2 नहीं आज से 6 दिन होगी बारिश, 1 जुलाई तक का हाल
देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-NCR में अगले छह दिनों तक आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। इस वेदर रिपोर्ट में जानें 1 जुलाई तक के मौसम का हाल…
Delhi Mausam: ऐसे में जब देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश नहीं होने के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर पर मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आज से लेकर कुल 6 दिन तक आंधी बारिश वाला मौसम रहने की संभावना जताई है। हालांकि 28 जून तक इससे तापमान में कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। 28 जून के बाद झमाझम बारिश का पूर्वानुमान है। इससे गर्मी और उसम से राहत मिलेगी।
60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 6 दिन बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, आंशिक रूप से छिटपुट बादलों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कुल 6 दिन बारिश की संभावना जताई है।
26 और 27 जून को भी बारिश
मौसम विभाग की मानें तो 26 और 27 जून को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा। दोनों ही दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोनों ही दिन दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखी जाएगी। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। आंधी के दौरान झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
कब कितना तापमान?
IMD के अनुसार, 26 और 27 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 28 जून को दिल्ली एनसीआर में बारिश तो नहीं होगी लेकिन गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सिसय रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 29 जून से दिल्ली एनसीआर में बारिश में तीव्रता देखी जा सकती है।
29, 30 जून और 1 जुलाई को कैसा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार; 29, 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 29 और 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सिसय रिकॉर्ड किया जा सकता है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। 1 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।