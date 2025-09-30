दिल्ली-NCR में कल और परसों ही नहीं आगे भी बारिश, मौसम में बड़ा उलटफेर; येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में मंगलवार को झमाझम बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में मंगलवार को जोरदार बारिश देखी गई। इससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि बारिश के चलते दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। दिल्ली के पीतमपुरा में नेताजी सुभाष प्लेस के आसपास जबकि बाहरी मुद्रिका रोड के एक हिस्से में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ एक या 2 बार हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है।

आईएमडी ने पहले राजधानी में आम तौर पर दिनभर बादल छाये रहने तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान लगाया था लेकिन बाद में बारिश की स्थिति को देखते हुए पहले यलो अलर्ट और बाद में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में सामान्य से .5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई जबकि न्यूनतम तापमन सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की मानें तो परसों यानी पहली अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने का अनुमान है।IMD ने पहली अक्टूबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और सुबह हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। दो अक्टूबर को भी दिल्ली के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।