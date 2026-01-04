Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmausam delhi weather dept says speedy cold winds will blow for 3 days
दिल्ली में 3 दिन 15 से 20 की स्पीड में चलेंगी सर्द हवाएं; सुबह कोहरा करेगा परेशान

दिल्ली में 3 दिन 15 से 20 की स्पीड में चलेंगी सर्द हवाएं; सुबह कोहरा करेगा परेशान

संक्षेप:

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अब सर्द हवाओं का सितम दिखेगा। दिल्ली में 3 दिन 15 से 20 की स्पीड में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इस बीच सुबह के वक्त कोहरे का कहर भी देखा जाएगा। 

Jan 04, 2026 06:38 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न इलाकों में अब सर्द हवाओं का सितम दिखेगा। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 3 दिन तेज सर्द हवाएं चलेंगी। इस बीच सुबह के वक्त मध्यम कोहरे की समस्या भी वाहन चालकों को परेशान करेगी। मौसम विभाग की मानें तो 5 से 8 जनवरी के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत में रात या सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

15 से 20 की स्पीड से सर्द हवाएं, सुबह को कोहरा

मौसम विभाग ने आज रात के वक्त कई जगहों पर हल्की धुंध नजर आने की संभावना जताई है। IMD ने सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। सुबह के समय हल्की मध्यम कोहरा नजर आने का अनुमान है। दोपहर के वक्त 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

6, 7 और 8 जनवरी को आसमान रहेगा साफ

मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। यानी इन तारीखों पर धूप खिलने की संभावना है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में दोपहर के वक्त 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद हवा की गति धीमी होगी।

9 और 10 जनवरी को नजर आएंगे बदरा

मौसम विभाग ने 8 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। इस दिन दिल्ली में दोपहर के वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। 9 और 10 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से छिटपुट हल्के बाद नजर आ सकते हैं। हालांकि 9 जनवरी को दिल्ली में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी।

delhi weather
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता की होगी एक और सर्जरी, पुलिस से ऐक्शन रिपोर्ट तलब
ये भी पढ़ें:सुकेश की समझौता अर्जी; अदालत ने शिकायतकर्ता से मांगा जवाब

इस हफ्ते भी नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 10 जनवरी को दोपहर के वक्त हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ने का एहसास होगा। हालांकि पलूशन में बढ़ोतरी पर लगाम भी लगेगी। दिल्ली में इस हफ्ते भी बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।