NCR के कई इलाकों में बारिश से बदली फिजा, दिल्ली में अगले कुछ घंटों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी

Delhi NCR Weather : गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली-एनसीआर में सोमवार शाम से मौसम की फिजा बदली हुई है। मंगलवार सुबह दिल्ली फरीदाबाद समेत कई जगह बारिश हुई। हालांकि, नोएडा में बादलों की आवाजाही के बीच केवल बूंदाबांदी होकर रह गई।

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम की फिजा बदली हुई है। दिल्ली और आसपास के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि, कुछ जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी होकर रह गई। मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में और बारिश होने की संभावना जताते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के अनुसार, मौसम केंद्र सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे तक 32.4 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा रिज में 37.6 मिमी, लोधी रोड में 36.7 मिमी, आया नगर में 4 मिमी और पालम में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए शहर के कई हिस्सों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं।

दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह 9 बजे राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 77 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। बता दें कि, एक्यूआई 0 से 50 के बीच होने पर उसे 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

फरीदाबाद में सुबह की बारिश से मौसम हुआ सुहाना फरीदाबाद में भी मंगलवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को पूरी तरह सुहाना बना दिया। सुबह करीब 8:30 बजे हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। सोमवार रात से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और सुबह होते-होते बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण वातावरण में ठंडक घुल गई और मौसम खुशनुमा बना गया। बारिश के चलते शहर के पार्कों, सड़कों और खुले इलाकों में लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया। सुबह की सैर पर निकले लोगों के चेहरों पर भी राहत साफ दिखाई दी। कई स्थानों पर हल्की फुहारों और ठंडी हवाओं ने मौसम को और अधिक मनमोहक बना दिया। लंबे समय बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने पर खुशी देखने को मिली।

तीन दिन बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग का कहना है कि मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने से बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है और मौसम सुहाना बना रहेगा। हालांकि विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह भी दी है।

नोएडा में बूंदाबांदी के बाद गर्मी से राहत नोएडा में आज कुछ जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी होकर रह गई, लेकिन सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सोमवार को भी जिले के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी। शाम को तेज हवा चली, लेकिन उमस बनी हुई है। बूंदाबांदी के कारण शाम को गर्मी से मामूली राहत मिली। सुबह कुछ देर के लिए खिली धूप निकली, इसके बाद बादलों की आवाजाही शुरू हुई। उमस के कारण दिन में लोग गर्मी से परेशान हुए। दोपहर के बाद से शाम तक अलग-अलग इलाकों में बूंदाबांदी होने से गर्मी से मामूली राहत मिली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री रहा।

गुरुग्राम में उमस भरी गर्मी ने दिनभर बेहाल किया गुरुग्राम में बीते एक सप्ताह से लगातार जारी उमसभरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि, सोमवार को शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे थोड़ी देर के लिए मौसम का मिजाज बदला। सोमवार को डीएलएफ क्षेत्र, सेक्टर-45, 46 और सिविल लाइंस में दो से तीन मिनट तक हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम शहर में एक एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि सोहना क्षेत्र में छह एमएम बारिश दर्ज की गई है। दिनभर खिली तीखी धूप के कारण सोमवार को तापमान में भी उछाल देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार के 32.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 2.4 डिग्री अधिक रहा।