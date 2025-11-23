लाल किला धमाका: मौलवी इरफान ने 300 से ज्यादा कश्मीरियों में भरा आतंक वाला जहर

संक्षेप: मौलवी इरफान 300 से ज्यादा कश्मीरियों को आतंक की राह पर धकेलने के लिए उनके दिमाग में जहर घोल चुका है। उसके विदेशी संपर्क भी सामने आए हैं। इस बीच अल फलाह के विदेशी लिंक की भी जांच शुरू की गई है।

दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही एनआईए को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। संदिग्धों से मिले इनपुट से पता चला है कि कट्टरपंथ की पाठशाला कई देशों से चल रही थी। ऐसे में एजेंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के विदेशी लिंक भी खंगालने में जुटी है। इस बीच यह भी पता चला है कि मौलवी इरफान 300 से ज्यादा कश्मीरियों को आतंक की राह पर धकेलने के लिए उनके दिमाग में जहर घोल चुका है।

एक अधिकारी ने बताया कि तुर्किए, पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों से कुछ संदिग्धों का संपर्क एजेंसियों की जानकारी में आया है। इसे खंगालने के लिए एनआईए इन देशों की एजेंसियों से भी संपर्क साधेगी। सूत्रों ने बताया कि आठ आरोपियों में से जिन तीन डॉक्टर और एक मौलवी को एनआईए श्रीनगर से दिल्ली पूछताछ के लिए लाई है। इनमें से जम्मू-कश्मीर के रहने वाले डॉ. मुजम्मिल शकील गनी और मौलवी मुफ्ती इरफान अहमद वागे ने कई अहम जानकारियां एनआईए को दी हैं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि इस हमले में तमाम देसी-विदेशी पहलुओं को खंगाल रहे हैं। लेकिन इसके लिए अभी कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ना बाकी है।

अभी तक दो आरोपी के तार देश से बाहर जुड़े जांच एजेंसियों ने बताया कि श्रीनगर से गिरफ्तार करके दिल्ली लाए गए चारों आरोपी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का डॉ. मुजम्मिल शकील गनी, अनंतनाग का डॉ. आदिल अहमद राठेर, शोपियां का मौलवी मुफ्ती इरफान अहमद वागे और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन सईद में से अभी तक की जांच में डॉ. मुजम्मिल और मौलवी इरफान के तार देश से बाहर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

300 से ज्यादा कश्मीरियों को कट्टरपंथी बनाया एजेंसी के मुताबिक, मौलवी ने पिछले चार-पांच साल में 300 से अधिक कश्मीरियों को कट्टरपंथी बनने का पाठ पढ़ाया। इसी का नतीजा है कि इनमें से कुछ डॉक्टर और ओजीडब्ल्यू आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार मौलवी इरफान ने पूछताछ में बताया कि उसी ने अनंतनाग में एक ईदगाह से पिस्टल उठाकर आरिफ को दी थी। अक्तूबर, 2023 में डॉ. आदिल और फिदायीन बना डॉक्टर उमर दोनों एके-47 लेकर उसके पास एक मस्जिद में आए थे।