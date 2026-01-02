देश में एक मिनट में दंगा हो जाए...; बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर भड़के साजिद रशिदी

संक्षेप: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशिदी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि यदि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो देश में एक मिनट में दंगा हो जाएगा। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान के विरोध को देश के मुसलमानों से जोड़ दिया।

बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल टीम में खरीदने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कई हिंदुवादी नेता और कथावाचक शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशिदी ने इस विरोध पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि यदि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो देश में एक मिनट में दंगा हो जाएगा। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान और शाहरुख खान के विरोध को धर्म से जोड़ते हुए और विरोध करने वालों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए यह बात कही।

इमाम ने कहा कि यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी और उसे खरीदने वाले शाहरुख खान दोनों मुसलमान हैं। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया बता दिया। रशिदी ने कहा, ‘देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे-समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा है वह मुस्लिम है, विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ वह उभरकर आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लेकर बैठे हैं जो चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी मुसलमानों को देश से निकाल दें वो तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं।’

शाहरुख खान की टीम है, विरोध करने वालों की हैसियत क्या: रशिदी बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले नेताओं और कथावाचकों पर बरसते हुए इमाम संगठन के प्रमुख ने कहा, 'अरे भाई आपको क्या लेना देना यह क्रिकेट टीम उनकी है, वह किसको खिलाना चाहते हैं किसको नहीं। यदि वह संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना, सरकार समझेगी ना। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो विरोध कर रहे हैं कि शाहरुख खान को। जो बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह हमें मर्यादा सिखा रहे हैं। ऐसा धर्मगुरु जो धर्म संसद में मुसलमानों का विरोध करने को कहता है। ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए।'