Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmaulana sajid rashidi on protest against bangladeshi player in ipl
देश में एक मिनट में दंगा हो जाए...; बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर भड़के साजिद रशिदी

देश में एक मिनट में दंगा हो जाए...; बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर भड़के साजिद रशिदी

संक्षेप:

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशिदी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि यदि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो देश में एक मिनट में दंगा हो जाएगा। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान के विरोध को देश के मुसलमानों से जोड़ दिया।

Jan 02, 2026 08:41 am ISTSudhir Jha नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल टीम में खरीदने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कई हिंदुवादी नेता और कथावाचक शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशिदी ने इस विरोध पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि यदि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो देश में एक मिनट में दंगा हो जाएगा। उन्होंने मुस्ताफिजुर रहमान और शाहरुख खान के विरोध को धर्म से जोड़ते हुए और विरोध करने वालों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए यह बात कही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इमाम ने कहा कि यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी और उसे खरीदने वाले शाहरुख खान दोनों मुसलमान हैं। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया बता दिया। रशिदी ने कहा, ‘देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे-समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा है वह मुस्लिम है, विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ वह उभरकर आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लेकर बैठे हैं जो चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी मुसलमानों को देश से निकाल दें वो तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं।’

ये भी पढ़ें:शाहरुख जैसे गद्दार; IPL में बांग्लादेशी प्लेयर पर पैसा लुटाने पर भड़के BJP नेता

शाहरुख खान की टीम है, विरोध करने वालों की हैसियत क्या: रशिदी

बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वाले नेताओं और कथावाचकों पर बरसते हुए इमाम संगठन के प्रमुख ने कहा, 'अरे भाई आपको क्या लेना देना यह क्रिकेट टीम उनकी है, वह किसको खिलाना चाहते हैं किसको नहीं। यदि वह संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना, सरकार समझेगी ना। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो विरोध कर रहे हैं कि शाहरुख खान को। जो बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह हमें मर्यादा सिखा रहे हैं। ऐसा धर्मगुरु जो धर्म संसद में मुसलमानों का विरोध करने को कहता है। ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए।'

'मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं नहीं तो…'

इसके बाद साजिद रशिदी यहां तक कह दिया कि मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं नहीं तो एक मिनट में दंगा हो सकता है। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘ने ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं नफरत फैलाकर। देश में गृहयुद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह बयान देते हैं कि यदि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो एक मिनट में दंगा हो जाए। यह तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वह बहुत धैर्य से काम कर रहा है नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बांकी नहीं है।’

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है, मुस्ताफिजुर IPL खेलेंगे; BCCI का बयान
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।