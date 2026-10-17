राजधानी दिल्ली में मथुरा रोड पर आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक करीब 8 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क दोबारा से बनाई जाएगी। NHAI ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस काम पर 379 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मथुरा रोड पर सफर को सुगम बनाने और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। यह सड़क को सिग्नल फ्री बनाने की योजना के पहले चरण का काम है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क के पुनरुद्धार और अपग्रेडेशन के लिए करीब 379 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक करीब 7.97 किलोमीटर लंबी सड़क का दोबारा निर्माण होगा। मौजूदा वक्त में रोड की हालत कई जगह खराब है। साथ ही, वह 4 लेन के मानकों को पूरा नहीं कर रही। कई जगह चौड़ाई कम है। इसके अलावा सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ में कमी है। पुनर्विकास योजना में सारी कमियों को दूर किया जाएगा।

जाम से राहत मिलने की उम्मीद मथुरा रोड दक्षिणी दिल्ली को फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर की ओर जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस पर ट्रैफिक का दबाव रहने से वाहन चालकों को कई बार धीमी रफ्तार और जाम का सामना करना पड़ता है।

जंक्शन और जल निकासी भी सुधरेगी योजना के तहत मथुरा रोड पर पुलिया और सड़क जंक्शनों का सुधार किया जाएगा। इंटरचेंज और जल निकासी व्यवस्था को दोबारा डिजाइन कर विकसित किया जाएगा ताकि जंक्शन खुले बने और जल निकासी दुरुस्त रहे। बरसात होने पर पानी न रुके, क्योंकि पानी भरने से सड़क की सतह को नुकसान होता है।