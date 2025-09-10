दिल्ली में चलती कैब में DU छात्रा के आगे हस्तमैथुन करने लगा ड्राइवर, फिर हुआ ऐसा

दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में चलती कैब में ड्राइवर द्वारा डीयू की छात्रा के सामने गंदी हरकत और हस्तमैथुन करने मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर आरोपी चालक शंकर को गिरफ्तार कर कैब जब्त कर ली है।

दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में चलती कैब में ड्राइवर द्वारा डीयू की छात्रा के सामने गंदी हरकत और हस्तमैथुन करने मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर आरोपी चालक शंकर को गिरफ्तार कर कैब जब्त कर ली है। पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय छात्रा मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है और कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वह दो माह पहले मॉडल टाउन इलाके में किराये के मकान में रहने आई थी। सोमवार को उसे यूनिवर्सिटी जाना था। देर होने पर उसने ऐप से कैब बुक की। बुकिंग के दौरान इंतजार का समय करीब 10 मिनट दिखा रहा था। इस बीच कैब ड्राइवर शंकर ने फोन कॉलकर कैब बुकिंग रद्द नहीं करने का आग्रह किया था

कैब में बैठते ही बदतमीजी शुरू की : पीड़िता ने बताया कि कैब में बैठने तक ड्राइवर का व्यवहार सामान्य था। उसने आगे की सीट पर बैठने का कहा, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया और पीछे बैठ गई। छात्रा ने बताया कि बातचीत के दौरान ड्राइवर को पता चल गया कि वह दक्षिण भारत की है। इसके बाद उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। आरोपी बार-बार उसे छूने की कोशिश करते हुए अश्लील टिप्पणियां करता रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब आरोपी ने कैब में ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। छात्रा ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ दूर जाने के बाद ही डीयू नॉर्थ कैंपस में आरोपी ने कैब रोकी। मौके का फायदा उठाकर पीड़िता बदहवास हालत में बाहर निकली और दौड़कर वहां से दूर चली गई। कुछ दूरी पर पहुंचकर छात्रा ने अपने परिचितों को फोन किया। इसके बाद दोस्तों के साथ मौरिस नगर थाने पहुंचकर उसने घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया। जांच से पता चला कि 48 वर्षीय शंकर मलकागंज का रहने वाला है। मौरिस नगर पुलिस ने कैब को जब्त कर फॉरेंसिक और क्राइम टीम से जांच कराई और सबूत जुटाए। वहीं पीड़िता की काउंसलिंग भी कराई जा रही है।

कैब में सफर करते समय बरतें सावधानी ● कैब बुक करने से पहले ड्राइवर की रेटिंग और रिव्यू जरूर देखें

● यात्रा शुरू करने से पहले चालक की जानकारी अपने भरोसेमंद परिचितों को साझा करें

● कैब में बैठने के बाद वॉट्सऐप पर अपनी लाइव लोकेशन भेजें

● किसी भी परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत दिल्ली पुलिस के ‘हिम्मत ऐप’ पर सूचना दें

कैब में अश्लील हरकतों के मामले 05 जुलाई 2022 : ब्रिटिश महिला वकील के सामने कैब ड्राइवर ने अश्लील हरकत की, दिल्ली कैंट थाने में केस दर्ज

18 सितंबर 2018 : एयरपोर्ट जाते समय जनपथ पर कैब ड्राइवर ने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत की

07 जुलाई 2015 : साकेत से फरीदाबाद जाते समय ड्राइवर ने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत की