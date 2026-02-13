कंबोडिया-चीन के ठगों को 2100 ई-सिम भेजने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, ऐसे होती थी ठगी

Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 07:36 pm IST
गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी लोन ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी लोन ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सदस्य 28 वर्षीय रजत को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय सिम कार्डों को ई-सिम (e-SIM) में बदलकर कंबोडिया और चीन में बैठे साइबर अपराधियों को सप्लाई करता था।

इस मामले की शुरुआत 28 अक्तूबर 2025 को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि खुद को NIA अधिकारी बताने वाले एक जालसाज ने वीडियो कॉल के जरिए उसे डराया। ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उसके बैंक खाते से लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध) प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में निरीक्षक संदीप कुमार की टीम ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी रजत को जिला अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल से काबू किया। आरोपी रजत को 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब कंबोडिया में बैठे मुख्य आकाओं और इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

ऐसे काम करता था सिंडिकेट

पुलिस पूछताछ में आरोपी रजत ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी राजस्थान के अजमेर से फर्जी तरीके से खरीदे गए सिम कार्ड मंगवाता था। रजत एप्पल आईफोन के जरिए भौतिक सिम कार्ड को ई-सिम में बदलता था और टेलीग्राम के माध्यम से कंबोडिया में बैठे ठगों को QR कोड भेज देता था। प्रत्येक ई-सिम के बदले उसे 22 USDT (क्रिप्टो करेंसी) मिलते थे। उसने अब तक लगभग 2100 सिम कार्ड विदेश भेजे हैं। आरोपी ठगों के लिए एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर फर्जी लोन ऐप रजिस्टर्ड करवाता था, जिसके लिए उसे 3000 रुपये प्रति ऐप मिलते थे।

बरामदगी और अब तक की गिरफ्तारियां

पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इनमें 87 जियो सिम कार्ड,42 मोबाइल फोन,एक लैपटॉप बरामद किया गया। इस हाई-टेक धोखाधड़ी के मामले में गुरुग्राम पुलिस अब तक कुल 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें

पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि कोई भी सरकारी एजेंसी (CBI, ED, NIA या पुलिस) वीडियो कॉल के जरिए किसी को 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती है। अनजान वीडियो कॉल पर निजी जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लोन ऐप को डाउनलोड करने से बचें।

अगर आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

रिपोर्ट- गौरव चौधरी

लेखक के बारे में

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Gurugram News
