तरुण की हत्या के खिलाफ ‘विराट आक्रोश सभा’, बुलाए जा रहे हिंदू; AIMIM बोली- कोई बड़ी साजिश?
तरुण की हत्या के विरोध में आज होने वाली इस आक्रोश रैली का जो पोस्टर शहर में लगा है, उसमें लिखा है, ''ना कटेगा हिन्दू, ना बंटेगा हिन्दू' तरुण की नृशंस हत्या के विरोध में आयोजित विराट आक्रोश सभा में भारी संख्या में पहुंचकर हिन्दू एकता का परिचय दें।
दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद के बाद पीट-पीटकर मार डाले गए युवक तरुण की हत्या के विरोध में सर्व हिन्दू समाज रविवार 15 मार्च की शाम 4 बजे 'विराट आक्रोश सभा' का आयोजन कर रहा है। जिसके पोस्टर शहर में कई जगह पर लगाए गए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस पोस्टर को शेयर करते हुए सभा में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के जुटने का आह्वान किया जा रहा है। अब इस आयोजन को लेकर AIMIM पार्टी के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने घोर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब हमने वहां जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने हमें रोक दिया था, लेकिन अब बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि क्या यह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने भाजपा से भी पूछा कि वोट के लिए और कितना नीचे गिरोगे।
15 मार्च यानी आज होने वाले इस आयोजन का पोस्टर शेयर करते हुए शोएब जमई ने लिखा, ‘उत्तम नगर में बेहद संवेदनशील माहौल में खुलेआम ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश है? जब हमने वहां जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने रोक दिया था. मगर अब बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है. प्रशासन क्या मूक दर्शक बन चुकी है. भाजपा के लोग वोट के लिए और कितना नीचे गिरेंगे।’ हालांकि बता दें कि शनिवार को पुलिस द्वारा इस आयोजन के पोस्टर फाड़कर निकालने का वीडियो भी सामने आया था।
पोस्टर पर लिखा है- ना कटेगा हिन्दू, ना बंटेगा हिन्दू
AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष ने आज होने वाली इस आक्रोश रैली का जो पोस्टर शेयर किया, उसमें लिखा है, ''ना कटेगा हिन्दू, ना बंटेगा हिन्दू' तरुण की नृशंस हत्या के विरोध में आयोजित विराट आक्रोश सभा में भारी संख्या में पहुंचकर हिन्दू एकता का परिचय दें। समय : 15 मार्च 2026, सायं 4 बजे। स्थान: श्री अयप्पा पार्क, एल.आई.जी. जनता, हस्तसाल, उत्तम नगर। निवेदक : सर्व हिन्दू समाज'
जमई ने तरुण हत्याकांड को बताया था 'सेल्फ डिफेंस'
इससे पहले शोएब जमई इस हत्याकांड को 'सेल्फ डिफेंस' में की गई हत्या भी बता चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नेता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उस दिन मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी हुई थी और तरुण लड़कों को जिम से लेकर आया था। जिसके बाद हुए विवाद में उसकी जान गई। हालांकि, उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोनों पक्षों को पीड़ित बताया। जमई ने यह भी कहा कि घटना के बाद से इलाके के मुस्लिम डरे हुए हैं।
शोएब ने दावा किया था कि यह घटना छेड़खानी के बाद हुई थी, जिसे छिपाया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा था, 'कुछ दिन पहले उत्तम नगर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसे बहुत गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। दोनों परिवार सालों से वह रह रहे थे। उनके बीच झगड़ा भी था। एक मुस्लिम परिवार था और दूसरा हिंदू। आपस में झगड़ा कहां नहीं होता है। झगड़ा इस बात पर बढ़ा कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई।
जमई ने कहा था- क्या वह परिवार सेल्फ डिफेंस ना करता?
शोएब जमई ने दोनों तरफ के लोगों के घायल होने की बात कहते हुए यह भी कहा था कि घटना को सेल्फ डिफेंस में अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तरुण जिम से लड़के बुलाकर लाया था और मुस्लिम परिवार को मारने गया था। उन्होंने कहा, 'दोनों तरफ के लोग घायल हुए। एक नाबालिग बच्चे को चोट आई। मुस्लिम पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आईं। इनमें एक लड़का तरुण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया। वह जिम से कई लोगों को लेकर आया था मारने के लिए। वह परिवार क्या करे, सेल्फ डिफेंस ना करे, यह आपका कौन सा माइंडसेट है कि छेड़खानी करते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। यह क्रिमिनल माइंड है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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