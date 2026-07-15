नोएडा की इमारत में भीषण आग, महिला समेत दो की मौत; पार्किंग में चार्ज हो रहे स्कूटर की स्पार्किंग बनी जानलेवा
हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
नोएडा के मामूरा गांव के एक मकान में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों की जान खतरे में आ गई। बताया जा रहा है कि यह आग इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्किंग की वजह से शुरू हुई थी, जिसने आसपास खड़ी अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। यह घटना फेस तीन थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 में हुई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, और अधिकारियों को तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य चलाते हुए लोगों की हरसंभव मदद करने के लिए कहा है।
दरअसल आग की वजह से निकले जहरीले धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया।जिसकी चपेट में आकर दो लोगों की हालत बिगड़ गई और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। बिल्डिंग के ऊपर से लकड़ी की पट्टियां लगाकर इमारत में फंसे लोगों को बचाया गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है।
आग कथित तौर पर चार्जिंग के दौरान स्कूटर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत का इस्तेमाल पीजी (पेइंग गेस्ट) के तौर पर किया जा रहा था।
इस बारे में एक बयान जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि ‘नोएडा में सेक्टर 66 के मामूरा गांव की गली नंबर 2 में एक चार मंजिला (G-4) इमारत की पहली मंजिल पर बुधवार को आग लग गई। बिल्डिंग की पार्किंग में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) को चार्जिंग पर लगाकर रखा हुआ था, इसी दौरान उसमें चिंगारी भड़की और उसमें आग लग गई। इसके बाद आग ने आसपास खड़े कई अन्य पेट्रोल वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से निकला धुआं बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचा और लोगों के घरों में घुस गया।’
आगे उन्होंने बताया कि ‘आग लगने की सूचना पर तत्काल फायर सर्विस यूनिट के 7 वाहन व हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, मुख्य शमन अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया और कुछ वक्त के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस दौरान इमारत में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धुएं की वजह से दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।’
पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर लापरवाही के आरोप में बिल्डिंग के लीजहोल्डर और ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।’
मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, प्रशासन को दिए निर्देश
नोएडा के सेक्टर 66 में एक इमारत में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन से सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के लिए भी बोला है। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।