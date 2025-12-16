गुरुग्राम के बार गुर्जर क्रेशर जोन में प्लास्टिक के ढेर में लगी भीषण आग, कई KM दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार
गुरुग्राम में मानेसर के निकट बार गुर्जर क्रेशर जोन में मंगलवार सुबह औद्योगिक प्लास्टिक कचरे के एक विशाल ढेर में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसमान में उठने वाला काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
यह घटना मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे रिपोर्ट की गई, जब क्रेशर जोन में जमा किए गए भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट ने अचानक आग पकड़ ली। प्लास्टिक के जलने से निकलने वाला जहरीला और काला धुआं तेजी से हवा में फैल गया, जिसने स्थानीय निवासियों और औद्योगिक कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी।
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आईं। मानेसर, उद्योग विहार और आस-पास के स्टेशनों से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल अधिकारी ललित (मानेसर फायर स्टेशन) ने पुष्टि की कि आग औद्योगिक प्लास्टिक कचरे के ढेर में लगी है और इसे नियंत्रित करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं।
जांच का विषय
अधिकारी ललित ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह आग शॉर्ट सर्किट या लापरवाही के कारण लगी है, अथवा किसी ने जानबूझकर आग लगाई गई है। प्लास्टिक कचरे में लगी आग को बुझाने में पानी और फोम दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ की अधिकता के कारण आग पर काबू पाने में समय लग रहा है। प्रशासन का प्राथमिक ध्यान अब आग को आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों या रिहायशी इलाकों में फैलने से रोकने पर है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है ताकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।