गुरुग्राम के बार गुर्जर क्रेशर जोन में प्लास्टिक के ढेर में लगी भीषण आग, कई KM दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार

संक्षेप:

गुरुग्राम में मानेसर के निकट बार गुर्जर क्रेशर जोन में मंगलवार सुबह औद्योगिक प्लास्टिक कचरे के एक विशाल ढेर में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसमान में उठने वाला काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

Dec 16, 2025 10:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, कृष्ण कुमार
गुरुग्राम में मानेसर के निकट बार गुर्जर क्रेशर जोन में मंगलवार सुबह औद्योगिक प्लास्टिक कचरे के एक विशाल ढेर में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसमान में उठने वाला काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

यह घटना मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे रिपोर्ट की गई, जब क्रेशर जोन में जमा किए गए भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट ने अचानक आग पकड़ ली। प्लास्टिक के जलने से निकलने वाला जहरीला और काला धुआं तेजी से हवा में फैल गया, जिसने स्थानीय निवासियों और औद्योगिक कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी।

आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आईं। मानेसर, उद्योग विहार और आस-पास के स्टेशनों से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल अधिकारी ललित (मानेसर फायर स्टेशन) ने पुष्टि की कि आग औद्योगिक प्लास्टिक कचरे के ढेर में लगी है और इसे नियंत्रित करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं।

जांच का विषय

अधिकारी ललित ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह आग शॉर्ट सर्किट या लापरवाही के कारण लगी है, अथवा किसी ने जानबूझकर आग लगाई गई है। प्लास्टिक कचरे में लगी आग को बुझाने में पानी और फोम दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ की अधिकता के कारण आग पर काबू पाने में समय लग रहा है। प्रशासन का प्राथमिक ध्यान अब आग को आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों या रिहायशी इलाकों में फैलने से रोकने पर है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है ताकि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
