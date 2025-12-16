Hindustan Hindi News
दौलताबाद फ्लाईओवर के पास टायरों के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख

दौलताबाद फ्लाईओवर के पास टायरों के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख

संक्षेप:

गुरुग्राम में दौलताबाद फ्लाईओवर के पास टायरों के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चार दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई।

Dec 16, 2025 10:39 am ISTGaurav Kala गुरुग्राम
गुरुग्राम शहर के दौलताबाद फ्लाईओवर के निकट स्थित एक विशाल टायर गोदाम में मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई। यह गोदाम प्रमुख टायर कंपनी अपोलो के नए और पुराने टायरों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अनुमान है कि आग से लाखों रुपये का माल जलकर नष्ट हो गया है।

आग लगने की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टायरों से उठने वाली भयंकर लपटें और काला घना धुआं आसमान में दूर तक छा गया। भीमनगर दमकल केंद्र के अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट को माना जा रहा है। सुबह लगभग साढ़े नौ बजे गोदाम के अंदर से धुआं निकलता दिखा, जिसके बाद आग ने तेजी से पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। टायर उच्च ज्वलनशील सामग्री से बने होते हैं, जिसके कारण आग बुझाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

चार दमकल गाड़ियां मौके पर

आग की गंभीरता को देखते हुए, भीमनगर दमकल केंद्र से चार दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मी आग को गोदाम के आसपास की अन्य इकाइयों में फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी और फोम का उपयोग कर रहे हैं। दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आग बहुत व्यापक है और इस पर पूरी तरह काबू पाने में कई घंटे लग सकते हैं।

इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम के अंदर रखा सारा स्टॉक जलकर राख हो गया है। स्थानीय पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है ताकि दमकल कर्मियों के काम में बाधा न पड़े। आग पूरी तरह बुझने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा।

रिपोर्टः कृष्ण कुमार

