दिल्ली की फ्लैटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, छत पर फंस गए 7 लोग; पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान
दमकल विभाग के अनुसार, आग सुबह करीब 11:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री की मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसी दौरान मशीन फट गई और उसमें मौजूद इंजन ऑयल फर्श पर फैल गया, जिससे लपटें और तेजी से भड़क उठीं।
दिल्ली के ओखला फेज-3 स्थित सब्जी मंडी के पास बुधवार सुबह एक फ्लैटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की प्लास्टिक, कपड़ा व वायर की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण पूरा परिसर घने काले धुएं से भर गया। लपटें सीढ़ियों तक पहुंचने के कारण जान बचाने के लिए तीन मंजिला इमारत की छत पर भागे सात लोग वहीं फंस गए। हालांकि, सूचना पर तुरंत पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए छत पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
दमकल विभाग के अनुसार, आग सुबह करीब 11:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री की मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसी दौरान मशीन फट गई और उसमें मौजूद इंजन ऑयल फर्श पर फैल गया, जिससे लपटें और तेजी से भड़क उठीं।
पहले खुद की आग बुझाने की कोशिश
शुरुआत में फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेल में लगी आग के आगे वे नाकाम रहे। इसके बाद 11:40 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। ओखला फेज-एक से दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इंजन ऑयल की आग होने के कारण दमकल कर्मियों को भी इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका।
लाखों का माल और दस्तावेज स्वाहा
प्लास्टिक फैक्ट्री से शुरू हुई इस आग ने तेजी से फैलते हुए टेक्सटाइल, मेटल और वायर फैक्ट्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन फैक्ट्रियों में रखा कीमती सामान और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। पुलिस अब नुकसान का आकलन और मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। आगे उन्होंने कहा, घटना की सूचना मिलते ही हमने तुरंत दमकल की नौ गाड़ियों को मौके पर भेजा। दोपहर तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शीतलन अभियान शाम तक जारी था। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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