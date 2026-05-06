Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली की फ्लैटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, छत पर फंस गए 7 लोग; पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान

May 06, 2026 09:36 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश पांडे, नई दिल्ली
share

दमकल विभाग के अनुसार, आग सुबह करीब 11:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री की मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसी दौरान मशीन फट गई और उसमें मौजूद इंजन ऑयल फर्श पर फैल गया, जिससे लपटें और तेजी से भड़क उठीं।

दिल्ली की फ्लैटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, छत पर फंस गए 7 लोग; पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान

दिल्ली के ओखला फेज-3 स्थित सब्जी मंडी के पास बुधवार सुबह एक फ्लैटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की प्लास्टिक, कपड़ा व वायर की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण पूरा परिसर घने काले धुएं से भर गया। लपटें सीढ़ियों तक पहुंचने के कारण जान बचाने के लिए तीन मंजिला इमारत की छत पर भागे सात लोग वहीं फंस गए। हालांकि, सूचना पर तुरंत पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए छत पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

दमकल विभाग के अनुसार, आग सुबह करीब 11:30 बजे लगी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री की मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसी दौरान मशीन फट गई और उसमें मौजूद इंजन ऑयल फर्श पर फैल गया, जिससे लपटें और तेजी से भड़क उठीं।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल पर सुनवाई से पहले जज स्वर्ण कांता शर्मा का 'इंसाफ';क्या है एमिकस क्यूरी

पहले खुद की आग बुझाने की कोशिश

शुरुआत में फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेल में लगी आग के आगे वे नाकाम रहे। इसके बाद 11:40 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। ओखला फेज-एक से दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इंजन ऑयल की आग होने के कारण दमकल कर्मियों को भी इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका।

ये भी पढ़ें:तो देश की कितनी बेइज्जती होती होगी;दिल्ली का वीडियो शेयर कर क्यों भड़के केजरीवाल

लाखों का माल और दस्तावेज स्वाहा

प्लास्टिक फैक्ट्री से शुरू हुई इस आग ने तेजी से फैलते हुए टेक्सटाइल, मेटल और वायर फैक्ट्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन फैक्ट्रियों में रखा कीमती सामान और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। पुलिस अब नुकसान का आकलन और मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी से राहत दिलाने दिल्ली में 13 'हीट रिलीफ' वैन शुरू,मिलेंगी कई सुविधाएं

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। आगे उन्होंने कहा, घटना की सूचना मिलते ही हमने तुरंत दमकल की नौ गाड़ियों को मौके पर भेजा। दोपहर तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शीतलन अभियान शाम तक जारी था। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।