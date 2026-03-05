Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में पेंट और स्क्रैप फैक्टरी में भीषण आग से हड़कंप, केमिकल के ड्रमों में धमाकों से दहला इलाका

Mar 05, 2026 11:30 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गाजियाबाद
गाजियाबाद में मेरठ मोड़ के पास गुरुवार रात को एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस मामले में अन्य जानकारी का इंतजार है।

गाजियाबाद में मेरठ रोड पर स्थित मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार देर रात पेंट फैक्टरी और स्क्रैप फैक्टरी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें दो किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। सूचना पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए जल्द ही 10 और गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा। देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। यह घटना मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में हुई।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पेंट फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेज दी गईं। मौके पर जाकर पता चला कि आग ने पेंट फैक्टरी के साथ-साथ बगल की स्क्रैप फैक्टरी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्टरी परिसर में मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

आग की ऊंची लपटें करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं। पेंट फैक्टरी में बड़ी संख्या में केमिकल व पेंट से भरे ड्रम रखे हुए थे, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ऐसे में आग फैलने के बाद इन ड्रमों में एक के बाद एक तेज धमाके होने लगे। ड्रमों में हो रहे धमाकों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिसने बगल की स्क्रैप फैक्टरी को भी अपनी चपेट में ले लिया। धमाकों की आवाज से आसपास का इलाका दहल उठा और लोग घरों से बाहर निकल आए।

मामले की जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि अलग-अलग फायर स्टेशनों से कुल 12 दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकलकर्मी देर रात तक आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग की लपटें लगातार ऊंची उठ रही थीं और तेज गर्मी के कारण दमकलकर्मियों को सुरक्षित दूरी बनाकर आग बुझानी पड़ी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन के कारण आग लगने का अंदेशा है। आग पूरी तरह बुझने के बाद विस्तृत जांच कराई जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि दोनों फैक्टरी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया।

खबर अपडेट हो रही है…

