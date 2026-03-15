दिल्ली के नेचर बाजार में भीषण आग से 50 दुकानें खाक, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां
दिल्ली के नेचर बाजार में आज सुबह साढ़े भीषण आग लग गई। इससे कम से कम 50 दुकाने जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी है।
दक्षिण दिल्ली के अंधेरिया मोड़ इलाके में स्थित नेचर बाजार में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते बाजार की करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 7:37 बजे आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मी कई घंटों तक आग बुझाने और उसे आसपास फैलने से रोकने में जुटे रहे।
आग की तेज लपटों से बाजार में अफरा-तफरी
बताया जा रहा है कि लाडो सराय के पास अंधेरिया मोड़ स्थित नेचर बाजार में हस्तशिल्प और सजावटी सामान बेचने वाली कई टेंपरेरी और परमानेंट दुकानें लगी हुई थीं। आग लगने के बाद लपटों ने तेजी से कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे बाजार परिसर से घना धुआं उठता दिखाई दिया।
आगजनी से लाखों का नुकसान
इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन आग की वजह से दुकानों में रखा सामान और ढांचे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। दमकल की टीमें अभी भी आग को पूरी तरह बुझाने और इलाके में शीतलन अभियान चलाने में लगी हुई हैं।
पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ राहत कार्य में सहयोग कर रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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