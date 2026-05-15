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ग्रेटर नोएडा के मशहूर शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, दूर-दूर से दिखाई दे रही लपटें

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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यह घटना इलाके के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण है कि दूर-दूर से उसकी लपटें दिखाई दे रही हैं। आग लगने के बाद आसपास के दुकानदारों और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ग्रेटर नोएडा के मशहूर शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, दूर-दूर से दिखाई दे रही लपटें

यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र के शाहबेरी इलाके में स्थित मशहूर फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। जिसके बाद इलाके में काफी अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दुकान से शुरू हुई आग की लपटों ने थोड़ी ही देर में आसपास की कई दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं और इस घटना से आसपास में बने फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी सहम गए। सूचना मिलने पर दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से कार्सिंग रिपब्लिक की तरफ जाने वाले मार्ग पर शाहबेरी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दोनों साइड काफी संख्या में फर्नीचर की दुकान बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक दुकान में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। जिसके बाद आसपास की दुकानों में रखे लकड़ी के सामान ने आग पकड़ ली। इसके बाद आग ने भयानक रूप ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर-दूर से आग की भयानक लपटें दिखाई दे रही हैं और खतरनाक धुआं भी निकल रहा है।

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बंद किया गया ग्रेनो वेस्ट से क्रासिंग रिपब्लिक वाला मार्ग

स्थानीय लोगों ने बताया कि फर्नीचर मार्केट में लगी यह आग जिस तेजी से फैल रही है, उसे देखते हुए ग्रेनो वेस्ट से क्रासिंग रिपब्लिक की तरफ जाने वाले मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से रोड पर काफी लंबा जाम लगा गया है।

कई किलोमीटर तक आसमान में फैला धुआं

आग के कारण दूर-दूर तक केवल काला धुआं ही धुआं फैल गया है और कई किलोमीटर में फैले इस धुएं ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी हैं। इससे राहगीरों को भी आने-जाने में तकलीफ हो रहीं है। साथ ही आसपास की कई सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को भी सांस लेने में परेशानी झेलना पड़ रही है।

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संकरी सड़क से दमकल की गाड़ियों को हो रही दिक्कत

शाहबेरी क्षेत्र में सड़क काफी संकरी होने के कारण कई जगह पर दमकल की गाड़ी को पहुंचने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट के पीछे वाले क्षेत्र में लो राइज कॉलोनी होने की वजह से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है।

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पुलिस बोली- शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह

उधर बिसरख कोतवाली पुलिस ने बताया कि शाहबेरी में बने मार्केट की कई दुकान आग की चपेट में आई हैं। घटनास्थल पर इकोटेक तीन फायर स्टेशन से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने का सही कारण स्पष्ट नहीं है, प्रथम दृष्टिय शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है।

दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

फर्नीचर मार्केट में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। जिसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कीं। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के जनपदों से भी फायर टेंडर मंगाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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अवैध रूप से बनी हैं कई दुकानें

स्थानीय लोगों का दावा है कि मार्केट में कई दुकानें अवैध रूप से बनाई गई हैं और यहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता था। इसी वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई। पूर्व में भी मार्केट में आग लगने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक की स्थानीय लोग इस मामले को लेकर संबंधित विभाग के साथ पूर्व में कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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