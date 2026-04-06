गुरुग्राम में फर्नीचर के चार गोदामों में भीषण आग धधकी, ट्रैफिक डायवर्ट; पड़ोस में पेट्रोल पंप
गुरुग्राम में फर्नीचर के चार गोदामों में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल टीम ने तुरंत पड़ोस में मौजूद पेट्रोल पंप को बंद कराया। ट्रैफिक डायवर्ट किया गया।
गुरुग्राम के सेक्टर 88 में चार फर्नीचर गोदामों में भीषण आग लग गई। पूरा इलाका धुएं के गुबार में भर गया और अफरा-तफरी मच गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। लेकिन अभी तक आग बुझ नहीं सकी है। गोदामों में रखे लाखों रुपये के फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। जिस गोदाम में आग लगी है, उसके बिल्कुल पास ही स्थित पेट्रोल और सीएनजी पंप है। सुरक्षा के मद्देनजर उसे बंद कराया गया है। ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।
जानकारी के अनुसार सेक्टर 88 में पास पास फर्नीचर के चार गोदाम हैं। गोदामों के मालिक अलग-अलग हैं। सबसे पहले एक गोदाम में आग लगी, जिस ने बाकी तीनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि चारों गोदाम पूरी तरह चपेट में आ गए।
चिंगारी से लकड़ी के सामान में आग फैली
गोदाम पुराने और नए फर्नीचर से भरे हुए थे, जिस कारण आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड अधिकारी विपिन ने बताया कि फर्नीचर गोदाम में वेल्डिंग स्पॉर्क की वजह से भीषण आग लगी है। यहां वैल्डिंग की जा रही थी, जिसकी चिंगारी से लकड़ी के सामान में आग फैल गई और चारों गोदाम चपेट में आ गए।
फायर अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने में काफी समय लग सकता है क्योंकि फर्नीचर की लकड़ी और अन्य सामग्री अत्यधिक ज्वलनशील है। गोदामों में रखा लाखों रुपये का फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया है।
ट्रैफिक डायवर्ट, पेट्रोल पंप बंद करवाया
पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है। फायर विभाग के साथ-साथ पुलिस भी आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। गोदाम में आग लगी है, उसके बिल्कुल पास ही स्थित नायरा कंपनी का पेट्रोल और सीएनजी पंप है। यहां तक आग पहुंचने के डर को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने पंप को बंद करवा दिया है।
सुरक्षा के मद्देनजर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां खड़ी कर दी गई है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। पुलिस सभी गोदाम मालिकों से पूछताछ करेगी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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