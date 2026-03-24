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फरीदाबाद में नकाबपोश लड़कों ने एक दूसरे पर बरसाए ईंट-पत्थर, देखिए CCTV वीडियो

Mar 24, 2026 07:43 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने से कॉलोनी वासियों में खौफ पैदा हो गया। करीब 10 से 15 मिनट तक दोनों गुटों के नकाबपोश नवयुवक एक-दूसरे पर ईंट- पत्थर बरसाते रहे।

फरीदाबाद में नकाबपोश लड़कों ने एक दूसरे पर बरसाए ईंट-पत्थर, देखिए CCTV वीडियो

ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने से कॉलोनी वासियों में खौफ पैदा हो गया। करीब 10 से 15 मिनट तक दोनों गुटों के नकाबपोश नवयुवक एक-दूसरे पर ईंट- पत्थर बरसाते रहे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है।

जमकर हुई पत्थरबाजी, दहशत में लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार देर रात कॉलोनी की गली नंबर-13 में अचानक दो गुटों के युवक आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। शोर-शराबा और पत्थरबाजी के कारण आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, तब तक पथराव करने वाले युवक मौके से फरार हो चुके थे।

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पहले भी हो चुकी इस तरह की वारदात

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दो-तीन दिन पहले भी दो गुटों के बीच इसी तरह पत्थरबाजी हुई थी। लोगों का आरोप है कि कुछ युवक आए दिन आपस में झगड़ा करते रहते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब हो रहा है और आम लोगों की शांति भंग हो रही है।

थाना प्रभारी ने क्या बताया

ओल्ड फरीदाबाद थाना प्रभारी विष्णु मित्र ने बताया कि दोनों घटनाओं में किसी को चोट नहीं लगी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पथराव करने वालों में अधिकांश नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और रात तक दोनों घटनाओं में केस दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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