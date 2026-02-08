Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsmartyred inspector at Surajkund fair given final salute, and was given a farewell with state honors
सूरजकुंड मेले में शहीद हुए इंस्पेक्टर को आखिरी सलाम, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

सूरजकुंड मेले में शहीद हुए इंस्पेक्टर को आखिरी सलाम, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

संक्षेप:

घटना के अगले दिन पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया।

Feb 08, 2026 05:57 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, मथुरा, उत्तर प्रदेश
हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले में शनिवार को एक झूला गिर गया था, इसके हादसे के बाद बाद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद लोगों की जान बचाते हुए घायल हो गए थे, और कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस घटना के एक दिन बाद रविवार को उनके पैतृक गांव डेंगर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसपी वरुण सिंगला ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और साहस का प्रतीक बताया।

रविवार को जब दिवंगत निरीक्षक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव डेंगर, जिला मथुरा पहुंचा, तो पूरे गांव में शोक का माहौल था। ग्रामीणों और परिजनों ने भारत माता की जय के नारों के साथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।

घटना के अगले दिन पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जो सभी पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा है। इसके बाद हरियाणा पुलिस के जवानों ने शस्त्र झुकाकर उन्हें अंतिम सलामी दी। राजकीय सम्मान के साथ गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।

पुलिस प्रवक्ता ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि 7 फरवरी की शाम सूरजकुंड मेले में लगे झूले में तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा हो गया था। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इसी दौरान मौके पर तैनात पुलिस निरीक्षक जगदीश प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने घायलों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसी दौरान वे स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वह झूले में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक तरफ से टूटने के बाद झूला अचानक दूसरी तरफ से गिर गया और उन पर आ गिरा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुखद घटना से पुलिस विभाग और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जगदीश प्रसाद को साल 2019-20 में हरियाणा के राज्यपाल ने पुलिस मेडल से सम्मानित किया था। प्रसाद 1989 में हरियाणा आर्म्ड पुलिस में शामिल हुए थे और फोर्स में 36 साल पूरे करने के बाद अगले महीने मार्च में रिटायर होने वाले थे।

हरियाणा के DGP अजय सिंघल ने मृत इंस्पेक्टर की बहादुरी की तारीफ करते हुए उनके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। DGP ने कहा कि प्रसाद ने दूसरों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। प्रसाद की अचानक मौत से उनके पैतृक गांव डेंगर, मथुरा जिले में दुख का माहौल है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। तीनों ही संतान अभी पढ़ रही हैं और अविवाहित हैं।

