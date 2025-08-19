पति ने झगड़े में काट डाला पत्नी की गला, 3 साल पहले हुई थी शादी; गाजियाबाद में सनसनीखेज मर्डर
गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के गदना गांव में आज सुबह एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बाद आरोपी पति अपने परिवार के साथ गांव से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, टायर पंक्चर लगाने वाले जितेंद्र कुमार की शादी तीन साल पहले मुजफ्फरनगर की रहने वाली स्वाति से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले विवाद सुलझाकर जितेंद्र पत्नी स्वाति को वापस अपने साथ घर ले आया था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते रहते थे।
मंगलवार सुबह फिर से किसी बात को लेकर पति-पत्नी में तीखा विवाद हुआ। इसी दौरान जितेंद्र ने धारदार हथियार से स्वाति की हत्या कर दी। सुबह 7 बजे ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस आरोपी और उसके परिवार की तलाश कर रही है।