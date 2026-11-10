गाजियाबाद के लोनी में महिला की ईंट से वारकर हत्या, पति से छुपकर आई थी दोस्त से मिलने

गाजियाबाद के लोनी इलाके में सोमवार रात दोस्त से मिलने एक साथी पहुंची एक 28 वर्षीय विवाहित महिला की सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। मृतका मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में सोमवार रात दोस्त से मिलने उसके साथी के कमरे पर पहुंची एक विवाहित महिला की सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दोस्त और उसके साथी पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय पिंकी के रूप में हुई है, जो मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी।

पिंकी वर्तमान में अपने पति प्रमोद के साथ इंद्रापुरी में किराये के एक कमरे में रहती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता है। पिंकी के बुलंदशहर के ही रहने वाले पिंटू से संबंध थे, जो इंद्रापुरी के पास एक फैक्ट्री में काम करता था। पिंकी की दोस्त शिवानी और पिंटू के साथी आर्यन के भी आपस में संबंध हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) लोनी बॉर्डर अमरदीप मौर्य ने बताया कि प्रमोद दीवाली पर अपने गांव गया हुआ था और पिंकी घर पर अकेली थी। पिंकी ने शिवानी से कहा था कि वह पिंटू से मिलना चाहती है। शिवानी ने आर्यन से बात की और कहा कि पिंकी और पिंटू तुम्हारे कमरे पर आएंगे। सोमवार रात पिंकी और पिंटू आर्यन के कमरे पर पहुंचे। वहां आर्यन भी मौजूद था। रात करीब 9 बजे पिंकी की किसी बात पर पिंटू और आर्यन गुस्सा हो गए। इसके बाद उन दोनों का पिंकी से झगड़ा हुआ और दोनों ने कथित तौर पर ईंट उठाकर पिंकी के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। हमले के बाद दोनों फरार हो गए। इस वारदात के दौरान पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने कमरे से आता शोर सुनकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी।

एसीपी ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान पिंकी को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पति को सूचना दे दी गई है। पिंटू और आर्यन को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।