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गाजियाबाद के लोनी में महिला की ईंट से वारकर हत्या, पति से छुपकर आई थी दोस्त से मिलने

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के लोनी इलाके में सोमवार रात दोस्त से मिलने एक साथी पहुंची एक 28 वर्षीय विवाहित महिला की सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। मृतका मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी।

गाजियाबाद के लोनी में महिला की ईंट से वारकर हत्या, पति से छुपकर आई थी दोस्त से मिलने
गाजियाबाद के लोनी में सिर पर ईंट से वार कर महिला की हत्या कर दी गई।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में सोमवार रात दोस्त से मिलने उसके साथी के कमरे पर पहुंची एक विवाहित महिला की सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दोस्त और उसके साथी पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय पिंकी के रूप में हुई है, जो मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी।

पिंकी वर्तमान में अपने पति प्रमोद के साथ इंद्रापुरी में किराये के एक कमरे में रहती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता है। पिंकी के बुलंदशहर के ही रहने वाले पिंटू से संबंध थे, जो इंद्रापुरी के पास एक फैक्ट्री में काम करता था। पिंकी की दोस्त शिवानी और पिंटू के साथी आर्यन के भी आपस में संबंध हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) लोनी बॉर्डर अमरदीप मौर्य ने बताया कि प्रमोद दीवाली पर अपने गांव गया हुआ था और पिंकी घर पर अकेली थी। पिंकी ने शिवानी से कहा था कि वह पिंटू से मिलना चाहती है। शिवानी ने आर्यन से बात की और कहा कि पिंकी और पिंटू तुम्हारे कमरे पर आएंगे। सोमवार रात पिंकी और पिंटू आर्यन के कमरे पर पहुंचे। वहां आर्यन भी मौजूद था। रात करीब 9 बजे पिंकी की किसी बात पर पिंटू और आर्यन गुस्सा हो गए। इसके बाद उन दोनों का पिंकी से झगड़ा हुआ और दोनों ने कथित तौर पर ईंट उठाकर पिंकी के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। हमले के बाद दोनों फरार हो गए। इस वारदात के दौरान पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने कमरे से आता शोर सुनकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी।

एसीपी ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान पिंकी को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पति को सूचना दे दी गई है। पिंटू और आर्यन को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वारदात से पहले तीनों ने शराब पी थी

पुलिस के मुताबिक, कमरे से शराब की बोतल, गिलास और अन्य चीजें मिली हैं। आरोपियों ने बताया कि पिंकी के आने के बाद तीनों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान नशे में पिंकी की किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि पिंकी गर्भवती भी थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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