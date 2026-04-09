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35 की प्रेमिका, 22 साल का प्रेमी और चाचा संग सोने का दबाव; दिल्ली में बेड से लाश ही नहीं कई राज भी निकले

Apr 09, 2026 12:10 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली: बॉयफ्रेंड ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या की, क्योंकि उसने उसके चाचा के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था; शव को बेड के बॉक्स में छिपाया गया

35 की प्रेमिका, 22 साल का प्रेमी और चाचा संग सोने का दबाव; दिल्ली में बेड से लाश ही नहीं कई राज भी निकले

दिल्ली के मंगोलपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों और भरोसे को शर्मसार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर मंगोलपुरी के एक पेइंग गेस्ट (PG) रूम में अपने 22 साल के कथित बॉयफ्रेंड संग आई 35 वर्षीय एक महिला की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी 22 वर्षीय युवक, उसके 50 वर्षीय चाचा और चाचा के 52 वर्षीय दोस्त को गिरफ्तार किया है। दोनों अधेड़ लोगों पर हत्या में आरोपी की मदद करने का आरोप है।

सीनियर पुलिस अफसरों ने बताया कि 22 साल के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया उसने गुस्से में महिला की हत्या कर दी थी क्योंकि महिला ने उसके 50 साल के चाचा और चाचा के 52 वर्षीय दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था।

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क्या है पूरा मामला?

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मृतका मंगोलपुरी की ही रहने वाली थी और लोगों के घरों में काम करती थी। वह शादीशुदा थी और तीन बच्चों की मां थी। मुख्य आरोपी युवक उसकी गली के पास ही चिकन की दुकान चलाता था। दोनों पिछले काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे। युवक मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे महिला को अपने एक दोस्त के पीजी रूम पर ले गया। इसके बाद आरोपी युवक का चाचा और चाचा का दोस्त भी वहां पहुंच गए।

हैवानियत की हदें पार

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवक ने महिला पर दबाव बनाया कि वह उसके चाचा और उनके दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने इस घिनौनी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो युवक आपा खो बैठा। गुस्से में उसने महिला को जमीन पर पटक दिया, कंबल से उसका मुंह दबाया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इस पूरी वारदात के दौरान आरोपी का चाचा और उसका दोस्त कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर लाश को बेड के बॉक्स में छिपाया और वहां से फरार हो गए।

ऐसे खुला राज

पीजी रूम का मालिक जब शाम करीब 7 बजे कमरे पर वापस लौटा तो उसने देखा कि कमरा खुला हुआ है और आरोपी युवक गायब है। कमरे के अंदर जाने पर उसे बेड बॉक्स से पैर बाहर निकलता दिखा। घबराकर उसने बेड खोला तो अंदर महिला की लाश पड़ी थी। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन इसकी सूचना दी।

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युवक ने कुछ घंटों के लिए मांगा था रूम

डीसीपी (आउटर) विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे मंगोलपुरी पुलिस थाने को एक कॉल मिली, जिसमें सूचना दी गई कि पत्थर मार्केट स्थित एक बिल्डिंग के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर एक महिला की लाश मिली है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची साक्ष्य जुटाए। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में पुलिस को पता चला कि बिल्डिंग के उस फ्लोर पर एक व्यक्ति पीजी चला रहा था। वह खुद भी वहीं के एक कमरे में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि 22 वर्षीय आरोपी ने एक महिला से मिलने को उससे कुछ घंटों के लिए उसका कमरा मांगा था।

घरों में काम करती थी मृतका

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (पश्चिमी रेंज) जतिन नरवाल ने कहा, "शव पर गला घोंटने के निशान और माथे पर चोटें थीं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला मंगोलपुरी की रहने वाली थी और घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। वह शादीशुदा थी और उसके तीन बच्चे थे।"

पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी सहित तीनों को धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज कर किया गया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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