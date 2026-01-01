प्रेमी के कमरे में शादीशुदा महिला ने लगाई फांसी, नौकरी की तलाश में आई थी दिल्ली; क्या वजह?

संक्षेप: मृत महिला का नाम कोमल उर्फ रिया चौधरी है। वह उत्तर प्रदेश के कृष्णा नगर, मथुरा की रहने वाली थी। कोमल की 5 साल पहले शादी हुई थी। उसका एक बेटा भी है।

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार को एक 27 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत महिला का नाम कोमल उर्फ रिया चौधरी है। वह उत्तर प्रदेश के कृष्णा नगर, मथुरा की रहने वाली थी। कोमल की 5 साल पहले शादी हुई थी। उसका एक बेटा भी है।

3 साल से पति से अलग रह रही थी कोमल मृत महिला के परिवार में पिता महेंद्र सिंह व अन्य सदस्य हैं। कोमल पिछले तीन साल से पति से अलग अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान उसकी सोशल मीडिया पर भरत से जान-पहचान हुई थी। उसने नौकरी की तलाश में दिल्ली की तरफ कूच किया और अपने प्रेमी के पास आ गई।

नौकरी की तलाश में आई थी दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोमल पांच दिन पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। वह सोशल मीडिया पर मिले अपने प्रेमी भरत के साथ मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रही थी। भरत यहां रहकर SSC की तैयारी कर रहा था। भरत की दादी को कैंसर है। बीते शनिवार को दादी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर वह मथुरा चला गया था।

प्रेमी के घर जाने के बाद कोमल ने लगाई फांसी बुधवार को दादी की मौत के बाद जब भरत ने कोमल को फोन किया तो उसका फोन नहीं उठा। शक होने पर भरत ने पास में रहने वाले अपने दोस्त ऋषभ को कमरे पर जाकर देखने को कहा। ऋषभ ने खिड़की से झांककर देखा तो कोमल पंखे से फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसने तुरंत भरत और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा और क्राइम टीम व एफएसएल को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।