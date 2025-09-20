Married woman and raped by husband friend in Delhi after blackmail by making AI obscene photos and videos AI से अश्लील फोटो-वीडियो बना ब्लैकमेल कर किया रेप, दिल्ली में पति का दोस्त निकला दगाबाज, Ncr Hindi News - Hindustan
AI से अश्लील फोटो-वीडियो बना ब्लैकमेल कर किया रेप, दिल्ली में पति का दोस्त निकला दगाबाज

दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एआई के माध्यम से महिला की अश्लील फोटो बना ब्लैकमेल कर शख्स ने दुष्कर्म किया और लाखों रुपये वसूल लिए। आरोपी ने जब फोटो वायरल कर दिया तो पीड़िता ने गुरुवार को इसके खिलाफ थाने में शिकायत दी।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयSat, 20 Sep 2025 07:46 AM
दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से महिला की अश्लील फोटो बना ब्लैकमेल कर शख्स ने दुष्कर्म किया और लाखों रुपये वसूल लिए। आरोपी ने जब फोटो वायरल कर दिया तो पीड़िता ने गुरुवार को इसके खिलाफ थाने में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक, उसकी मां और बहन की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय पीड़िता परिवार सहित लाहौरी गेट इलाके में रहती है। पीड़िता के पति का सूखे मेवे का कारोबार है। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि पति के दोस्त अनीस सिद्दीकी का उसके घर आना-जाना था। अनीस ने बीते साल सितंबर में बर्थडे पार्टी के दौरान पीड़िता के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। इसके बाद इसी फोटो को एआई की मदद से आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो में बना दिया।

पीड़िता ने बताया कि इस साल जून में आरोपी, महिला के पति की अनुपस्थिति में उसके घर आया। उसने एआई की मदद से बनाई गई फोटो और वीडियो उसे दिखाया। उसने इसे वायरल करने और पति द्वारा तलाक दिलाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर पीड़िता से दुष्कर्म किया।

महिला का आरोप है कि अनीस की मां और बहन भी ब्लैकमेल करने में साथ दे रही थीं। पीड़िता ने बताया कि उसने वीडियो-फोटो के सहारे कई बार दुष्कर्म किया। फिर पांच लाख रुपये और सौ ग्राम सोने के गहने लेकर पीछा छोड़ने का वादा किया।

पीड़िता ने आरोपी की मांग पूरी कर दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर में विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर एआई से बनाई गई वीडियो और पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिए।

पीड़िता के पति को जब पत्नी की फोटो मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछताछ की। सारा मामला सामने आने पर उसने अपनी पत्नी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा।

पति का साथ मिलने के बाद पुलिस में की शिकायत

पति से सहायता मिलने पर पीड़िता ने लाहौरी गेट थाने में आरोपी अनीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल एसआई अवंति रानी की टीम मामले की जांच में जुटी है। अभी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा।