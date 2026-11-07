47 साल के शादीशुदा ने 20 साल की लड़की के लिए दे दी जान, अफेयर टूटा तो खुद को आग लगा ली
दिल्ली में 47 साल के एक शादीशुदा आदमी ने खुद को आग लगाकर अपनी जीवनलीला खत्म कर ली। वह 20 साल की एक लड़की से प्यार करता था। लड़की ने जब उससे बात करना बंद कर और शादी से इनकार कर दिया तो उसने खुद को आग लगा ली।
दिल्ली में प्यार में असफल रहने पर एक शादीशुदा और दो बच्चे के बाप ने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में 47 साल के एक विवाहित व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी इस हरकत के लिए एक लड़की के साथ अपने प्रेम संबंध के खत्म होने को जिम्मेदार ठहराया है। यह लड़की उससे आधी से भी कम उम्र की है।
मृतक संदीप उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था, जहां वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह अक्सर अपने एक दोस्त के घर जाता था, जहां उसे दोस्त की 20 साल की बेटी से प्यार हो गया। यह लड़की वजीरपुर की एक बर्तन फैक्ट्री में काम करती है और दिल्ली में अकेली रहती है। पुलिस के अनुसार, संदीप अक्सर उस लड़की को फोन करता था। लेकिन कुछ समय पहले लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इससे परेशान होकर संदीप गुरुवार को दिल्ली आ गया।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को वह पेट्रोल की दो बोतलें लेकर फैक्ट्री पहुंचा और लड़की से शादी करने की जिद करने लगा। महिला के मना करने पर उसने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। फैक्ट्री के कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़े। कर्मचारियों ने आग बुझाई और उसे दीप चंद बंधु अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सुसाइड नोट में संदीप ने दावा किया कि लड़की ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। इसी वजह से दुखी होकर उसने खुद को आग लगा ली। पुलिस के अनुसार, लड़की ने उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते में होने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संदीप के परिवार को सूचित कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।