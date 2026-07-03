गुरुग्राम में हैवान बना प्रेमी, शादी का राज खुलने पर प्रेमिका को जिंदा जलाया

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक प्रेमिका को जिंदा जलाने का आरोपी सुनील मूल रूप से झज्जर जिले का रहने वाला है और गुरुग्राम में दुकान चलाता है। वह पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने प्रेमिका से यह बात छुपाई थी।

गुरुग्राम में एक शादीशुदा युवक ने मामूली कहासुनी के बाद 23 वर्षीय प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतक युवती के परिजनों की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट से आरोपी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी प्रेमिका को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना दोनों के बीच विवाद के बाद उस समय हुई, जब महिला को पता चला कि वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा है।

बसई गांव की रहने वाली थी 23 वर्षीय दिव्या कटारिया पुलिस ने बताया कि आरोपी 35 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ नोनी हरियाणा के झज्जर जिले के गुभाना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 19 जून को 'आर्टेमिस हॉस्पिटल' से सूचना मिली कि यहां के बसई गांव की रहने वाली 23 वर्षीय दिव्या कटारिया को गंभीर रूप से झुलसने के बाद वहां लाया गया था।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने जब महिला और उनकी मां से बात की तो दोनों ने कहा कि वे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहतीं।

मृतका ने रिश्तेदार को बताई थी आग लगाने की बात दिव्या कटारिया की 27 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके रिश्तेदार विकास ने 30 जून को सेक्टर-9ए थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, दिव्या ने 22 जून को उसे बताया कि सुनील ने उसे आग लगा दी थी और धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वह उसे उसकी मां और उसकी बहन की हत्या कर देगा। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-9ए थाने की एक टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बहस के दौरान डाला था केरोसिन उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि 18 जून को दिव्या कटारिया, सुनील कुमार की सोना खरीदने वाली दुकान पर गई थीं। वहां दोनों के बीच बहस हुई क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुनील पहले से शादीशुदा है। बहस के दौरान सुनील ने उस पर केरोसिन डाल दिया।