मैरिटल स्टेटस जानबूझकर गलत ढंग से पेश करना शादी रद्द करने का वैध आधार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है मैट्रिमोनियल साइट पर जानबूझकर वैवाहिक स्थिति को गलत तरीके से पेश करना शादी को रद्द करने का एक वैध आधार है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का दमन विवाह की नींव को कमजोर करता है और स्वतंत्र एवं सूचित सहमति के मूल पर प्रहार करता है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान 20 अगस्त को यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के जनवरी 2024 के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट (एचएमए) के तहत उसकी शादी को रद्द कर दिया गया था।

हिन्दुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12(1)(सी) के तहत अगर शादी के लिए सहमति धोखे से ली गई हो, तो पति या पत्नी शादी को रद्द करने की मांग कर सकते हैं, चाहे वह समारोह की प्रकृति या किसी भौतिक तथ्य या परिस्थिति से संबंधित हो।

ट्रायल कोर्ट ने महिला की याचिका पर शादी को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पति ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट Shaadi.com पर "कभी विवाहित नहीं" बताकर अपनी पिछली शादी की बात को छुपाया था और अपनी सैलरी को भी गलत बताई थी।

शादी की सहमति धोखे से ली गई थी : महिला बोली महिला ने तर्क दिया कि उसकी सहमति धोखे से ली गई थी। उसने जोर देकर कहा कि उसने अपनी प्रोफाइल में साफ लिखा था कि उसे एक ऐसे पुरुष की तलाश थी जिसकी "कभी शादी नहीं हुई।" महिला के अनुसार, उस पुरुष की प्रोफाइल उसके फिल्टर किए गए सर्च नतीजों में सिर्फ इसलिए दिखाई दी क्योंकि उसने यही बताया था।

माता-पिता ने बनाई थी प्रोफाइल : पति वहीं, महिला के पति ने अपनी अपील में तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने उसकी दलीलों के बजाय, जहां उसने खुद को "अविवाहित" बताया था, उसकी वेबसाइट प्रोफाइल पर भरोसा करके गलती की है। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी को उसकी पिछली शादी के बारे में पहले से ही पता था और यह भी कहा कि उसकी Shaadi.com प्रोफाइल उसके माता-पिता ने बनाई थी, जिन्हें उसकी पिछली शादी और उसके बाद के तलाक दोनों के ही बारे में पता नहीं था।

महिला ने अपने जवाब में कहा कि वह झूठी प्रोफाइल के बहकावे में आकर उससे शादी करने के लिए राजी हुई थी। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने न केवल अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाई थी, बल्कि अपनी सैलरी भी बढ़ा-चढ़ाकर बताकर धोखाधड़ी की थी।

यह कोई मामूली चूक नहीं हाईकोर्ट ने शादी रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पूर्व विवाह और सैलरी संबंधी जानकारी को छिपाना “महत्वपूर्ण तथ्य” है, जिसके छिपाए जाने से विवाह अमान्य हो जाता है। बेंच ने शुक्रवार को जारी अपने फैसले में कहा, "किसी की मैरिटल हिस्ट्री को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि विवाह की जड़ तक पहुंचने वाले तथ्यों को स्पष्ट रूप से छिपाना है।"

हाईकोर्ट ने कहा, ''यह एक ऐसी जानकारी थी जो महिला को वैवाहिक जीवन का निर्णय लेने से पहले जानने का अधिकार था। इसे छिपाना स्वतंत्र और सूचित सहमति के मूल पर प्रहार करता है।”

हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सहमति जताई कि व्यक्ति की झूठी घोषणाएं धोखाधड़ी की श्रेणी में आती हैं। फैसले में कहा गया है, “ये दोनों कारक - अपीलकर्ता की पूर्व शादी की बात और उसकी घोषित सैलरी - किसी व्यक्ति के वैवाहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में इतने निर्णायक महत्व के हैं कि इन्हें छिपाना पूरी तरह से 'महत्वपूर्ण तथ्य या परिस्थिति' के अर्थ में आता है।”

'कभी विवाहित नहीं' बनाम 'अविवाहित' हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की उस कोशिश को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल में "कभी विवाहित नहीं" और अपनी दलीलों में "अविवाहित" के बीच अंतर करने की कोशिश की थी। जस्टिस शंकर ने 17 पन्नों के फैसले में लिखा कि अपीलकर्ता की व्याख्या "तनावपूर्ण और स्वार्थी" थी, जिसका उद्देश्य झूठी घोषणा के महत्व को कम करना था।

बेंच ने कहा, "यह अदालत इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पक्षकारों को झूठी घोषणाओं के लिए जवाबदेही से बचने का मौका मिल जाएगा, जो सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के विवाह करने के फैसले को प्रभावित करती हैं।"

बेंच ने आगे स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि "कभी विवाहित न होना" एक स्थायी स्थिति को दर्शाता है, जो किसी भी पिछले वैवाहिक बंधन से मुक्त है, जबकि "अविवाहित" में अस्पष्ट रूप से वे लोग शामिल हो सकते हैं जो तलाकशुदा या विधवा हैं।